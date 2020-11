Sundhedsminister Magnus Heunicke havde mandag formiddag møde med ni borgmestre på Vestegnen, hvor smittetrykket er det højeste i landet. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Sådan skal smitten bekæmpes på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan skal smitten bekæmpes på Vestegnen

Sydkysten - 02. november 2020 kl. 15:32 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Regeringen har i samarbejde med kommuner på Vestegnen besluttet at nedsætte en taskforce, der skal hjælpe med at få coronasmitten bragt ned.

Det blev en af konklusionerne på et møde, som sundhedsminister Magnus Heunicke havde med i alt ni borgmestre fra kommuner på Københavns Vestegn.

På det efterfølgende pressemøde forklarede sundhedsministeren, at smittetrykket på den københavnske vestegn er landets højeste.

- Vi skal have nedkæmpet smitten i de her områder, og kommunerne gør i forvejen en ekstraordinær indsats, men nu skal vi gøre endnu mere, sagde Magnus Heunicke.

- Derfor har vi besluttet at oprette en statslig task force, som kan hjælpe kommunerne med at nedbringe smitten.

Han fortalte også, at der skal gøres bedre brug af mulighederne for at selvisolere sig, hvis man bliver smittet med corona. Rundt om i kommunerne har man flere muligheder for at gøre brug af hoteller og vandrehjem, men det er ikke blevet brugt i særlig høj grad.

- Bor man mange samlet i små lejligheder, så kan det være svært at isolere sig, men der findes muligheder som vandrehjem og hoteller i kommunerne, hvor det er muligt at blive isoleret.

Glad for hjælp Ole Bjørstorp (S), Ishøj Kommunes borgmester, er glad for, at de ramte kommuner nu får en håndsrækning fra staten. Det gav han udtryk for på pressemødet.

- Vi var ni borgmestre med til mødet, og vi gjorde opmærksom på de problemer, vi står med. Dem kan vi ikke løse enkeltvis, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan samordne indsatsen, lød det fra borgmesteren.

Det betyder blandt andet, at testintensiteten og smitteopsporingen skrues op i de i kommunerne, og på pressemødet kom det frem, at der var gode erfaringer med lokale testcentre, så man nemmere kan blive testet.

- Task Forcen kan blandt andet se på, hvor det giver mening at rykke ud, og hvordan vi får lavet effektiv kommunikation omkring det, lød det fra Magnus Heunicke.

Samtidig gjorde han det klart, at der kan komme lokale restriktioner i spil, hvis task forcen vurderer, at det er nødvendigt.

- Vi havde i sommeren stor succes med at få bremset smitten i Aarhus og omegn ved at lave særlige restriktioner der, sagde han.

Anderledes smittebillede Mens det på landsplan hovedsageligt er blandt de unge mellem 10 og 29, at smitten er mest udbredt, så ser det anderledes ud på Vestegnen. Det forklarede Afdelingschef i Statens Serum Institut Tyra Grove Krause.

- Der er en overvægt at personer med anden etnisk herkomst blandt de smittede, og det varierer fra kommune til kommune, hvilken baggrund de har, sagde hun.

- Derudover kan vi se, at det primært er blandt de 30-39-årige, de 50-59-årige og børn, at smitten er størst. Det kan tyde på, at det er internt i familierne, at smitten bliver spredt, sagde hun.

På pressemødet slog Magnus Heunicke i øvrigt fast, at der ikke er konkrete planer om udgangsforbud, men han ville ikke afvise, at det er et instrument, der kan komme i brug på sigt. Vestegnen omfatter kommunerne Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Høje-Taastrup, Brøndby, Albertslund, Vallensbæk og Ishøj, og det er det område i Danmark, hvor smitten lige nu spreder sig hurtigst. Albertslund ligger mandag øverst på listen over kommuner med højeste antal smittede. Kommunen har 480 smittede per 100.000 indbyggere. Herefter kommer Høje-Taastrup med 472,2 og Ishøj med 389,3.

relaterede artikler

FAKTA: Vestegnen topper listen over kommuner med mest smitte 02. november 2020 kl. 14:45

Krisemøde: Her spredes coronasmitten hurtigst 02. november 2020 kl. 06:29