Se billedserie Sådan skal Ishøj Teaters nye cafeområde se ud. Visualiseringer: WOHLERT Arkitekter og underrådgiver Svendborg Architects

Sådan kommer Ishøj Teater til at se ud

Sydkysten - 12. oktober 2021

Arkitektfirmaet WOHLERT Arkitekter med Svendborg Architects som underrådgiver er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om opførelsen af det nye Ishøj Teater.

Ishøj Teater har gennem 53 år begejstret børn i alle aldre med forestillinger fra eventyrets verden. Teatret bringer børn sammen om fælles oplevelser på tværs af sociale og etnisk skel. Børn som kommer fra Ishøj såvel som resten af Sjælland. Gennem alle årene har teatret lagt vægt på at tale med børnene, om det de oplever på scenen.

Teatrets aktiviteter og optrædener har med årene nået et niveau, som ingen havde drømt om, men samtidig er teaterbygningen ikke blevet moderniseret siden opførelsen i 1972. Derfor er bygningen i dag helt nedslidt.

I foråret 2021 modtog Ishøj Teater en bevilling på 37,1 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt et tilskud fra Ishøj Kommune på 6,5 mio. kr. til at modernisere teatret. Herefter blev der udskrevet en arkitektkonkurrence.

Arkitektkonkurrencen er netop afsluttet. Vinderforslaget er tegnet af WOHLERT Arkitekter med underrådgiver Svendborg Architects. Med forslaget illustrerer teamet en særlig forståelse for, hvad der kræves af et visionært børneteater i Tranegildes velbevarede kulturlandskab med dets rige dyreliv.

Teaterleder Allan Grynnerup siger:

- Vi er boblende glade og yderst taknemmelige over den store og helt enestående donation, som teateret har fået af A.P. Møller Fonden, og den store støtte vi får fra Ishøj Kommune. Med den nye bygning kan vi realisere visionerne om blandt andet at udvikle mere teater for stadig flere børn, unge og deres voksne. Den vigtighed, som vi finder, teateret har for børnene, bliver i højeste grad bekræftet med denne gave.

For A.P. Møller Fonden har det været afgørende for donationen at sikre, at der fortsat kan spilles børneteater af høj kvalitet i Ishøj og ikke mindst sikre det vigtige arbejde med at bringe børn sammen på tværs af sociale skel og etnisk baggrund.

Borgmester i Ishøj Kommune, Ole Bjørstorp, ser også frem til opførelsen af det nye Ishøj Teater:

- Vi er meget stolte af, at A.P. Møller Fondens donation nu er med til at sikre drømmene for Ishøj Teater. Ishøj Teater bringer mennesker sammen på tværs af generationer og tilhørsforhold og fornyelsen af Ishøj Teater er en stor anerkendelse af det indhold, som teatret leverer. Vi glæder os over, at Ishøj Teater fremadrettet vil få et hus, der matcher visionerne og oplevelserne, og i sit formsprog signalerer, at her ligger et teater.

Vinderforslaget præsenterer en helt ny teaterbygning, hvor spor af landskabet trækkes op i facadens organiske former, og relationen til landsbyen og landskabet er både nytænkt og nærværende.

Herudover lægger forslaget op til en teaterbygning, der i høj grad hylder teatermagien ved at sætte en stemningsskabende og åben ramme omkring teateroplevelsen, hvilket styrker Ishøj Teaters identitet som et eventyrligt sted.

Opførelsen af den nye teaterbygning vil desuden fremtidssikre teatret ved at opfylde de moderne krav til komfort, bæredygtighed og teknik.

Ishøj Teater har i en lang årrække haft status som egnsteater i Ishøj Kommune. Teateret blev grundlagt og bygget af nogle af dansk børneteaters pionerer, Jytte og Tonny Lyngbirk, der for alvor startede deres arbejde med professionelt teater for børn i 1965. Forestillingerne blev dengang spillet på forskellige scener i København. I 1969 åbnede de en lille teaterbygning ved deres eget hus i Ishøj landsby, og i 1972 indviede de det nuværende teater i landsbyen Tranegilde i Ishøj.

Ishøj Teater har med stor succes siden 1969 spillet teater for børn fra hele Sjælland og er i dag en veletableret institution, der bl.a. arrangerer bustransport for børnehaver, skoler og andre større grupper. Teatrets univers er ofte eventyrets verden, for eventyr lever og forstås i alle kulturer. Alene Ishøj Kommune rummer mere end 100 forskellige nationaliteter.

Udover de primære aktiviteter samarbejder teateret med Ishøj Kommunes andre kulturinstitutioner, børnehaver og skoler om aktiviteter som workshops, undervisning og dramatiseringer. Teatret samarbejder endvidere med andre teatre og aktører i det omfang, der er kapacitet til det.