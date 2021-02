Hundige skal være et mere trygt sted. Arkivfoto

Sådan bliver Greve Nord et tryggere sted

Sydkysten - 05. februar 2021 kl. 12:02 Kontakt redaktionen

Greve Nord skal være et tryggere sted at bo og leve. Det har politikerne besluttet, og nu har de også vedtaget, hvordan det skal ske i form af en handlingsplan. Noget handler om bedre samarbejde og langsigtede strategier. Andet handler mere lavpraktisk om at stoppe snyd med offentlig forsørgelse og knallerttyverier.

- Vi får ikke tryghed med et snuptag, men vi kan gøre en kæmpe forskel, når vi arbejder klogt og langsigtet med at forebygge, kontrollere og gribe ind, når der sker noget, som ikke bør ske, siger Marc Genning, formand for Plan- og Udviklingsudvalget.

Han understreger samtidig, at selvom byrådet arbejder på at gøre Hundige til en tryggere bydel, betyder det ikke, at resten af kommunen ikke er i fokus.

- Der har blot været et behov for at forankre projektet, og det gav bedst mening at gøre det med udgangspunkt i Greve Nord, siger Marc Genning.

Greve Kommune vil bruge de kommende måneder på at tale med alle de organisationer og grupper, som kan gøre en forskel i området. Det kan være alle lige fra boligselskaberne for de almene boliger og til det lokale politi, der kender området og kender borgerne. Desuden vil kommunen også gerne samarbejde med private aktører som kan medvirke til at skabe mere tryghed. Greve Kommune sætter også internt fokus på opgave ved at sikre en bedre koordinering mellem alt fra gadeteam og til områdets dagtilbud.

Når alle interessenter er hørt og inddraget, vil politikerne få forelagt et oplæg til en endelig handlingsplan. Derefter er det meningen, at de konkrete tiltag og indsatser for alvor bliver sat i gang omkring sommerferien.

Enhedslisten stemte imod.