Borgmester Ole Bjørstorp (S) glæder over, at de store elever begynder i skole igen. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sådan åbner skolerne i Ishøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sådan åbner skolerne i Ishøj

Sydkysten - 16. maj 2020 kl. 07:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj: Når Ishøjs elever i 6.-9. klasse møder i skole igen fra den 18. maj 2020, bliver det med en kombination af undervisning i skolen tre dage om ugen og undervisning hjemmefra i to dage om ugen. Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Mandag den 18. maj 2020 bliver der endnu mere liv på Ishøjs skoler, når eleverne i 0. -5. klasse får selskab af de store elever fra 6.-9. klasse.

Regeringen har nemlig besluttet, at 6.-9. klasserne må komme tilbage på skolen i det omfang, det kan lade sig gøre, når skolerne samtidig skal overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der skal minimere spredningen af coronavirus.

Ishøj Kommune er nu klar med en plan for genåbningen af skolerne for 6.-9. klasse.

Det kommer til at foregå ved, at klasserne skiftes til at være på skolen tre dage om ugen.

Det betyder, at nogle klasser starter mandag den 18. maj 2020, mens andre må vente nogle dage endnu.

Skolen giver forældre og elever besked på Aula om, hvornår deres klasse kan møde i skole.

Et glædeligt gensyn Det bliver ikke helt den samme skoleuge, som eleverne kendte før coronakrisen.

Alligevel synes Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, at der er grund til at glæde sig over, at noget af hverdagen vender tilbage for de store elever.

- I byrådet bakker vi op om den plan, der er lavet. Jeg ved, at det har været et savn for både lærere og elever, at de ikke har kunnet mødes fysisk, og at eleverne savner at være i skole med deres klassekammerater. Mit indtryk er, at eleverne virkelig har fået øjnene op, hvor meget skolen betyder i deres liv. Det kan vi da kun glæde os over i denne coronatid, siger borgmester Ole Bjørstorp.

Skoledagen kommer til at være på fem timer. Klasserne møder og får fri forskudt i tidsrummene kl. 8-8.30 til kl. 13-13-30. Dette er for at undgå, at for mange elever samles på samme sted.

De dage, hvor eleverne ikke møder i skole, fortsætter fjernundervisningen hjemmefra.

Undervisningen vil fortsat foregå som nødundervisning, hvor eleverne som udgangspunkt undervises i dansk, matematik, engelsk og naturfag.

- De ældste elever kan trygt starte i skole igen. Skolerne har gjort et kæmpe stykke arbejde på kort tid for at forberede genåbningen, så de følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder også, at eleverne skal blive hjemme, hvis de er syge eller har milde symptomer på coronasmitte. Og så skal de følge skolens regler for god håndhygiejne, mødetider, pauser og så videre, siger Ishøjs borgmester.

Skolernes kantiner holder fortsat lukket, så personalet kan hjælpe med den øgede rengøringsindsats.

Genåbning påvirker fritidstilbud Når 6. -9. klasserne kommer tilbage i skole, betyder det også, at sfo'erne genåbner for 6. klasseeleverne.

Skolernes sfo vil være åbne for 0.- 6. klasserne i det omfang, forældrene har behov for pasning.

Forældrene skal derfor udfylde et skema om evt. behov for sfo-pasning. Dette er for at begrænse tiden, hvor børn og voksne er sammen og for bedre at kunne planlægge og frigive medarbejdere til anden aktivitet.

Der serveres ikke morgenmad i sfo'en.

Aftenklubberne holder lukket frem til sommerferien for at frigive medarbejdere til skolens øvrige aktivitet.

Ishøj Ungdomsskoles klub, som holder åbent for udendørsaktiviteter, udvider deres aktivitet til også at gælde 8. og 9. klasseeleverne.

Sådan genåbner skolerne De kommende børnehaveklasseelever og børnehaveklasserne:

I skole og sfo som nu.

1.-3. klasse:

I skole fra kl. 8-13 med mulighed for sfo fra kl. 13 til kl. 17 (16.30 om fredagen) for elever, som er tilmeldt.

4.-5. klasse:

I skole fra kl. 8-14 med mulighed for sfo fra kl. 14 til kl. 17 (16.30 om fredagen) for elever, som er tilmeldt.

6.-9. klasse:

I skole på skift, så alle klasser får tre skoledage om ugen fra kl. 8-13 og fjernundervisning hjemme de øvrige dage. Ishøj Naturcenter samt fagkonsulenterne i Center for Dagtilbud og Undervisning indgår i undervisningen.

På ishoj.dk/corona opdaterer vi løbende med info om, hvordan corona påvirker kommunens forskellige områder.