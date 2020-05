Klummen er skrevet af Brian Mørch, som er byrådsmedlem i Solrød for Dansk Folkeparti. Foto: Dan Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Så syng da, Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så syng da, Danmark

Sydkysten - 04. maj 2020 kl. 05:54 Af Brian Mørch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der ikke en venlig og behjertet sjæl, der kan rejse en statue af Philip Faber? Han har om nogen fortjent al den positive opmærksomhed og anerkendelse, som kan skrabes sammen.

Hver eneste morgen, sidder han klar ved flyglet for at lade tonerne flyde i stuerene. Men først skal vi varme op. Efterhånden kender vi rutinen. Arme bøj, arme stræk, læg hovedet ned mod skulderen, og send så hofterne på en karusseltur. Først den ene vej og så den anden vej, og husk at det ikke handler om at se lækker og sexet ud, og det gør det heller ikke, når ansigtsmusklerne skal ud i yderpositionerne, og så skal vi lige sige sjove lyde, inden vi slår op i højskolesangbogen.

Ikke siden den tyske besættelse er den danske sangskat blevet brugt til at samle danskerne. Vi har alle hørt fra bedste- og oldeforældre om de tusindtallige skarer, der samledes til alsang. Tyskerne hev sig i håret af frustration, for de var jo ikke dummere end de dummeste, og de vidste selvfølgelig godt, at sangen var et udtryk for den danske modstand mod besættelsen, men de kunne ikke med rimelighed påstå, at "I Danmark er jeg født" eller "Jeg gik mig ud en sommerdag" var tyskfjendtlige.

Kors og bånd og stjerner

Nu er vi besat af en anden form for ondskab. Coronaen. Ligesom i 1940'erne har vi måttet indrette os på nye måder. Det er - foreløbigt - slut med at samles i store forsamlinger, vi kan ikke besøge hinanden eller mødes til en bid mad på en restaurant. Vi skal blive hjemme og undgå at gå udenfor en dør med mindre, det er meget nødvendigt.

I alvorlige krisetider er det godt, vi kan gøre en dyd ud af nødvendigheden og skabe nye traditioner. Og her er det, at Philip Faber kommer ind i billedet.

Jeg vil godt vædde 200 gram bland-selv-slik på, at når tiderne igen bliver så normale, som de kan blive, vil de fleste huske tilbage på Philip Faber ved flyglet, hvad enten det var morgensangene, der skulle synges, eller det var at stå i spidsen for den store fællessang hver for sig om fredagen. Og dronningens fødselsdag.

Jeg skal ikke gøre mig klog på de retningslinjer, der uddeles ridderkors efter, men hvis der er nogen retfærdighed til, så får Philip Faber et i den fornemste udførelse med kors og bånd og stjerner på. Og nogle rejser en statue, mens andre rister et par runer.