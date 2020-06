Leif Rexen, RTM A/S ? sidste års vinder og statuetten af den lokal kunstner Palle Christensen, som også designer og støber dette års fem forskellige statuetter Foto: Michael Dyrberg

Send til din ven. X Artiklen: Så er det tid til at hylde Greves bedste virksomheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er det tid til at hylde Greves bedste virksomheder

Sydkysten - 22. juni 2020 kl. 16:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 26. november uddeles Greve Erhvervspris for 28. gang og fire nye priser, indstiftet i 2019, for første gang. Men ingen Greve Business Awards uden prismodtagere, hvorfor der nu kan indstilles til Greve Business Awards 2020.

Greve Business Awards 2020 er åben for indstillinger frem til den 28. august. Ud af de indstillede nominerer fem professionelle paneler, bestående af lokale erhvervsaktører, 15 nominerede til at modtage en pris inden for områderne: Erhverv, iværksætteri, miljø, uddannelse og CSR. For at komme i betragtning til hæderen skal virksomheden opfylde en række kriterier og samtidig have udmærket sig som en god ambassadør for Greve som erhvervskommune.

Kender du virksomheder i Greve, som gør noget særligt for kommunen? Virksomheder, der tænker grønt og beviser, at klima, uddannelse, vækst, iværksætteri, innovation og socialt ansvar kan følges ad? Eller bare en rigtig god Greve-virksomhed, der fortjener at blive hyldet?

Så kan du indstille en eller flere virksomheder til at vinde Greve Business Awards 2020. Besøg grevebusinessawards.dk og udfyld formularen for en eller flere af de fem priser. Det er hurtigt og nemt. Du kan indstille virksomheder frem til og med den 28. august 2020.

Med Greve Business Awards hylder vi fem virksomheder i Greve, der udmærker sig inden for områderne erhverv, iværksætteri, miljø, uddannelse og CSR.

Fem fagpaneler udpeger tre nominerede i hver kategori og derudaf én vinder i hver kategori.

Vinderne kåres til Greve Business Awards 2020, i Portalen, med deltagelse af adm. direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, iværksætter og folketingsmedlem, Tommy Ahlers, og borgmester Pernille Beckmann (V). Journalist Cecilie Beck er aftenens konferencier og BACK TO BACK spiller til den store prisuddeling den 26. november 2020.

Greve Business Awards er et ambitiøst projekt, som kun bliver til virkelighed på grund af en række sponsorers mellemkomst: RTM A/S, WINadvokater, LEMAN, WAVES og erhvervsforeningen GreveSolrødErhverv har spyttet i kassen og muliggjort en event af denne kaliber.

- Jeg er ikke bleg for at indrømme, at det betyder alverden, at vi har lokale samarbejdspartnere som nævnte sponsorer. Deres støtte betyder, at vi kan stable et arrangement på benene, som det er vores håb, står mål med den hyldest, vi gerne vil give Greves virksomheder. Jeg vil samtidig gerne takke ErhvervsCentrets bestyrelse for deres store støtte til og engagement i projektet, udtaler borgmester Pernille Beckmann fra bestyrelseslokalet i ErhvervsCentret.