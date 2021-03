SSP fortsætter det forebyggende arbejde virtuelt

FAKTA

SSP er en afdeling i UngSolrød og arbejdet er en del af en større indsats for forebyggelse blandt børn og unge i kommunen, der også fokuserer på at motivere dem til at fravælge risikoadfærd gennem social pejling. Her udarbejder SSP anonyme undersøgelser blandt unge, der giver et indblik i flertalsmisforståelser og det forventningspres, der kan opstå, når man tror at ”alle andre gør noget.” Med udgangspunkt i den landsdækkende Ungeprofilundersøgelse får SSP desuden indblik i unges trivsel, sundhed og livsopfattelse.