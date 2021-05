Se billedserie Christian Skou Larsen. PR-foto

SF-kandidater klar til valg

Sydkysten - 15. maj 2021 kl. 13:57 Kontakt redaktionen

Ishøj/Vallensbæk: SF i Ishøj/Vallensbæk har fundet sine kandidater til det kommende kommunalvalg. I Vallensbæk har SF valgt 29-årige Christian Skou Larsen som spidskandidat. I Ishøj bliver genopstiller partiets byrådsmedlemmer Kalbyie Yüksel og Sami Deniz - her stiller de op sideordnet og deler opgaverne i byråd og valgkamp ligeligt.

Kalbiye Yüksel er 50 år og arbejder som farmakonom på Ishøj Apotek. Hun gik i folkeskole på Strandgårdskolen og blev student fra Ishøj Amtsgymnasium. Hun er gift og har tre børn. Hun er opvokset i Ishøj og føler sig forpligtet til at tage ansvar for sin hjemby og vil gøre hendes bedste indsats på at gøre en forskel.

- Jeg vil arbejde for et fremtidigt Ishøj, der skaber lige muligheder og plads til ALLE. Jeg vil arbejde for en god og velfungerende folkeskole, hvor der er plads til ALLE. Jeg vil arbejde for en inkluderende omsorgs- og ældrepleje som rummer alle, forklarer hun.

Sami Deniz er ligeledes 50 år gammel. Han arbejder som faglig sekretær hos Landsforeningen for Socialpædagoger, er gift og har en kandidatgrad i Offentlig Forvaltning fra Roskilde Universitet.

- Jeg vil arbejde for en grønnere og klimavenlig Ishøj. Jeg vil arbejde for mere biodiversitet, fler e grønne områder, flere kommunale el-biler og solceller på vores kommunale bygninger. Derudover vil jeg arbejde for at flere af mine medborgere kommer i beskæftigelse og bliver selvforsørgende. Dette vil også skabe gode rolle modeller for deres børn og deres fremtidige liv, forklarer han.

SF stiller op i et valgteknisk samarbejde med Enhedslisten og Radikale Venstre - i det såkaldte BØF-forbundet.

Debutant på stemmesedlen

Christian Skou Larsen har tidligere arbejdet som blandt andet pædagogmedhjælper, men har også en kandidatgrad i socialvidenskab og psykologi.

Han har været politisk aktiv siden 2014, men det er første gang, han stiller op til et kommunalvalg, og han glæder sig derfor til at sætte fokus på SF's politik i den kommende valgkamp.

- Det er en kæmpestor ære at stå i spidsen for SF ved det kommende kommunalvalg i Vallensbæk, hvor jeg har boet i mange år. Jeg vil kæmpe hårdt for, at Vallensbæk skal være en kommune, hvor ingen børn føler sig glemt eller ikke får den hjælp, de har brug for - hvad end det er af faglig eller social karakter, forklarer han og nævner, at han vil arbejde for et Vallensbæk, hvor børnefamilierne og de grønne områder bliver prioriteret.