SAHRA DA SILVA Soul4 i KULTURIUM

SAHRA DA SILVA

Et sted i midten af soul, blues og jazz står hun klippefast som en stadig spirende sangerinde med en stemme der vokser sig større og flottere for hver dag.

Københavnske Sahra da Silva, har mere end 10 år været en etableret del af den danske bluesscene. Hun har optrådt med et utal af danske soul og blues artister, her i blandt Mike Andersen og Thorbjørn Risager, opvarmet for den engelske soulsangerinde Joss Stone med flere. Sahra har i den grad fået skabt sig et navn der klinger godt med på blues, jazz og soul.