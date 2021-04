Søren Wiborg, Socialdemokraternes gruppeformand i Vallensbæk Kommunalbestyrelse, ønsker en whistleblowerordning indført hurtigst muligt. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: S vil have whistleblowerordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S vil have whistleblowerordning

Sydkysten - 14. april 2021 kl. 11:33 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Senest i december 2021 bliver det lovpligtigt for alle kommuner, at have en whistleblowerordning. Socialdemokraterne har i kommunalbestyrelsen anbefalet, at man begynder arbejdet nu, og Søren Wiborg mener ikke, at det kan gå hurtigt nok, med at få en ordningen indført:

- Byrådet i Fredericia afviste i 2019 at iværksætte en whistleblowerordning. Havde man dengang iværksat den, så ville det ikke være gået så galt, at borgmesteren måtte trække sig, mens andre blev bortvist. Det er vigtigt, at der er et forum, hvor medarbejderne kan komme af med ting, som de mener ikke fungerer ordentligt i ledelsen, siger Søren Wiborg.

Ifølge Søren Wiborg handler det om, at få ordningen klar til brug - hvilket blandt andet kræver, at medarbejderne bliver hørt:

- Det skal jo forberedes ordentligt, og der vil være en sagsbehandlingstid på det, så medarbejderne også er med i det. Det skal diskuteres i MED-udvalgene (samarbejdsudvalgene i kommunerne, red.). Der er det vigtigt for S at medarbejderne er med i, hvordan sådan en ordning bliver håndteret i kommunen, forklarer han.

Kommunalbestyrelsens konservative flertal ønskede ikke at arbejde videre med forslaget lige nu. I stedet fremsatte de et ændringsforslag, som betyder, at man afventer den lov, som regeringen er ved at udarbejde:

- Der kommer en lovpakke nu, og der skal whistleblowerordningen implementeres. Vi vil gerne gøre det sådan, at vi gør det ens i kommunerne, og vi vil gerne have Kommunernes Landsforening med ind over, så vi sikrer, at vi håndterer det ens i alle kommunerne, forklarer borgmester Henrik Rasmussen (K).

Socialdemokraterne havde tidligere fremlagt ønsket om en whistleblowerordning, som også dengang blev nedstemt.

- Dengang støttede vi det. Vi er enige om, at der er behov for det her, derfor støtter vi også forslaget, lød det fra Kenneth Kristensen Berth (DF)

Søren Wiborg og Socialdemokraterne støttede også ændringsforslaget, vel vidende at whistleblowerordningen med hans egne ord var skudt til hjørne.