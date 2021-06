Skolebestyrelsesformand, Ronnie Efland, integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), og borgmesterkandidat, Merete Amdisen. PR-foto

S vil bruge 3 millioner på klogere Ishøj-hænder

Sydkysten - 08. juni 2021 kl. 12:02 Kontakt redaktionen

ISHØJ: Mattias Tesfaye er mest kendt som integrationsministeren der agere ansigt på socialdemokratiets udlændingepolitik. Men selv hævder han, at hans største hjertesag er de praktiske uddannelser.

Faktisk så meget, at den murer-uddannede minister tilbage i 2013 skrev en hel bog om emnet. "Kloge hænder" hed den. Og det er netop hvad Tesfaye tog til Gildbroskolen i Ishøj for at diskutere med skolebestyrelsesformand Ronnie Efland, der selv til dagligt sætter stilladser op.

Ronnie tog for halvandet år siden kontakt til børne- og undervisningsudvalget i Ishøj Byråd, for at få en ekstraordinær bevilling til opgradering af skolens lokaler i "håndværk og design".

- Vores lokaler bærer præg af mange års nedslidning, og er fra en tid hvor fagene hed sløjd og håndarbejde. De er slet ikke klar til en moderne undervisning i praktiske fag, forklarer Ronnie Efland.

Han bakkes op af Tesfaye, der fra sin fortid på byggepladser og fagforeningskontorer kender problemstillingen godt.

- De unge tror at de boglige uddannelser er finere, fordi sådan fremstår det i skolen og i resten af samfundet. Hvis vi skal have flere unge til at tage håndværksuddannelser, og det skal vi, så skal det se seriøst og indbydende ud, når de møder det i skolerne.

Amdisen: Det har topprioritet

Siden Ronnie Eflands henvendelse, har Børne- og Undervisningsudvalget under Ishøj Byråd undersøgt forholdene på alle kommunens skoler. Det har vist sig, at to skoler allerede havde opdaterede lokaler, mens tre skoler havde behov for en opgradering.

Mandag den 17. maj godkendte udvalget således et projektudkast, der for 3 millioner kroner opgraderer håndværk og design-lokalerne på de tre skoler. Udkastet skal indgi forhandlingerne om kommunens budget for 2022.

Leder og borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Ishøj, Merete Amdissen, er meget glad for projektudkastet, og lover at det bliver en socialdemokratisk topprioritet i budgetforhandlingerne for 2022.

- Ishøj har mange unge, som får en bedre skolegang, hvis det praktiske får en større og mere seriøs betydning. Og mange unge der får et liv med uddannelse og job, hvis de praktiske uddannelser fylder mere. Det er et meget vigtigt projekt, som børne- og undervisningsudvalget her har formuleret.

Ronnie Efland er glad for den melding:

- Det er fantastisk at opleve, at byrådet lytter til sådan en sag, når vi kommer med den. At der sker noget. Selvom det godt kan føles lidt langsommeligt.

Mattias Tesfaye løfter dog en pegefinger over for sit bagland i Ishøj. Fra sit arbejde med bogen "Kloge hænder" kender han nemlig til en faldgrubbe i diskussionen.

- Det er ikke nok med nye lokaler. Der skal også ske noget med indholdet i faget. Det må ikke kun handle om at designe smykker og den slags. Særligt drengene har brug for at få en rigtig hammer og en rigtig sav i hånden, så de kan mærke den skaberkraft der ligger gemt i et par veltrænede hænder.