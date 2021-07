Søren Wiborg (S) er ikke længere spidskandidat, men borgmesterkandidat, når der er kommunalvalg til efteråret. Partiet har nu afsløret hele det hold, der kommer til at stille op. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: S klar med 11 kandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S klar med 11 kandidater

Sydkysten - 14. juli 2021 kl. 10:56 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: - Det er en meget kompetent liste medlemmerne har sammensat. Erfaring, ungdom, kvinder og mænd. Kandidaterne har en bred livs- og erhvervserfaring, og så er det da en stor glæde at en 18-årig gymnasieelev også ønsker, at prøve kræfter med det politiske liv i kommunalbestyrelsen, forklarer Søren Wiborg, som er socialdemokraternes borgmesterkandidat til efterårets kommunalvalg. Han afslører, at yngste kvinde på opstillingslisten, Cille Wiborg Ørndrup, er hans barnebarn.

Hidtil har Søren Wiborg haft titlen af spidskandidat, men de vælger nu at signalere, at de går direkte efter borgmesterposten - hvilket, ifølge partiet, er en markant ændring fra tidligere valg:

Kandidaterne Borgmesterkandidat, Søren Wiborg Arbejdsmiljøkonsulent, Martin Nielson Social- og sundhedsassistent, Anette Sandgreen Gymnasieelev HTX, Cille Wiborg Ørndrup Cand. scient. bibliotekar, Erdal Colak Kontorassistent, Berit Bredelund Virksomhedskonsulent, Susanne Voldfrom Seniorkonsulent, Henning Boe Business Controller for DB Cargo, Özkan Kocak Ejendomsfunktionær, Claus Weichel IT-konsulent, Charlotte Illum Borgmesterkandidat, Søren Wiborg Arbejdsmiljøkonsulent, Martin Nielson Social- og sundhedsassistent, Anette Sandgreen Gymnasieelev HTX, Cille Wiborg Ørndrup Cand. scient. bibliotekar, Erdal Colak Kontorassistent, Berit Bredelund Virksomhedskonsulent, Susanne Voldfrom Seniorkonsulent, Henning Boe Business Controller for DB Cargo, Özkan Kocak Ejendomsfunktionær, Claus Weichel IT-konsulent, Charlotte Illum - Vores medlemmer ønsker, at vi som parti klart tilkendegiver, at vi er parat til at stå i spidsen for kommunen, hvis det er det vælgerne ønsker, siger Søren Wiborg.

Med opstillingslisten klar, begynder partiet at skærpe profilen op til det kommende valg:

- Socialdemokratiet går blandt andet til valg på at kommunalbestyrelsen skal blive bedre til at inddrage borgerne i beslutningerne. Vækst er stadig højt på dagsorden, men det skal foregå i respekt med borgernes ønsker. Der skal være plads til uenighed, men borgerne skal ikke føle, at beslutningerne trækkes ned over hovedet på dem. Det må blandt andet være læringen fra den nu skrottede lokalplan for Vallensbæk Byhave tæt ved motorvejen, siger Søren Wiborg.

Socialdemokratiet opstiller sideordnet, hvilket vil sig, at det alene er de personlige stemmer, som afgør, hvilke kandidater, der bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

/Schaadt