S i Solrød holder arrangement i børnehøjde

Sydkysten - 25. maj 2018 kl. 20:20

Socialdemokratiet i Solrød sætter børnene i fokus ved et arrangement lørdag den 26. maj klokken 10 til 14 i Solrød Center.

- Børnene får mulighed for at få lavet ansigtsmaling, og vi vil uddele balloner, fortæller formanden for Socialdemokratiet i Solrød, Tonny Lauridsen.

Der bliver også mulighed for at få en snak med folketingsmedlem Astrid Krag og de lokale S-medlemmer af Solrød Byråd.

Nogle af de emner, som både landspolitiker og de lokale byrådspolitikere gerne vil tale om er: Har vi tilstrækkelig kapacitet til at dække fremtidens behov for dagtilbud? Mange nye solrødborgere er børnefamilier, og de har brug for tryghed om børnepasning.

- Vi skal også forbedre kvaliteten i dagtilbuddene, og så foreslår vi en nedsættelse af taksterne. Det er alt for dyrt at være børnefamilie i Solrød. Vores skoler har brug for nyt og bedre inventar. Der er mange opgaver, så kom ned i centret og mød socialdemokraterne til en snak om fremtidens prioriteringer på børneområdet. Tag børnene med. Det bliver sjovt, fortsætter formanden.