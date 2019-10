Jonas Ring Madsen er fungerende gruppeformand for Socialdemokratiet.

S i Solrød er splittet omkring budgetaftale

Sydkysten - 21. oktober 2019 kl. 12:21 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokratiet kan ikke acceptere en aftale om politisk partnerskab, derfor er partiet ikke med i budgetaftalen, siger Jonas Ring Madsen, som er fungerende gruppeformand. Budgetaftalen har splittet den lokale byrådsgruppe, hvor tre ud af de fire ikke vil være med, mens den tidligere gruppeformand Claus Redder Madsen har valgt at gå med i budgetaftalen sammen med Venstre, De konservative, SF og Havdruplisten.

Den fungerende gruppeformand siger om splittelsen:

Claus (Redder Madsen) har skrevet under som menigt medlem uden om den socialdemokratiske byrådsgruppe og bestyrelse:

- Det er dybt beklageligt og en situation, vi helst havde været foruden. Hvilke konsekvenser dette får for Claus fremadrettet, håndterer vores bestyrelse. Jeg er nu fungerende gruppeformand og den socialdemokratiske gruppe vil konstituere sig formelt hurtigst muligt, forklarer Jonas Ring Madsen.

- I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 har borgmester Niels Hörup (V) stillet krav om, at aftalepartierne indgår i et politisk partnerskab, som skal gælde for 2021 og 2022, altså hele valgperioden ud. Dette krav kan Socialdemokratiet ikke acceptere, og derfor er vi sat uden for døren, forklarer Jonas Ring Madsen, som er fungerende gruppeformand.

- Et partnerskab mellem politiske partier er et politisk partnerskab. I et partnerskab mellem mennesker deler man seng og bliver gift. I Socialdemokratiet gør vi en dyd ud af at samarbejde med alle partier, men vi deler altså kun seng med os selv og gifter os ikke med andre partier. Det er usundt for både den politiske dialog og demokratiet, fortsætter Jonas Ring Madsen, som er fungerende gruppeformand.

Socialdemokratiet vil gerne samarbejde på tværs af hele byrådet.

- Vi samarbejder gerne med både Venstre, Konservative, HavdrupListen, SF og alle øvrige partier. Men vi vil ikke forpligte os på at være politisk enige i flere år frem. Vi er forskellige partier, der på flere områder arbejder for at gennemføre forskellig politik, forklarer han.

Det er den fungerende gruppeformands opfattelse, at politisk partnerskaber flere år frem er usundt for det brede samarbejde i byrådet, og det er usundt for demokratiet.

- Samtidig skal vi, i budgetaftalen for 2020, forpligte os på at stemme for Cordoza-projektet, selvom Socialdemokratiet ikke stemte for udbuddet. Vi stemte ikke for, fordi det ikke indeholder krav om almene boliger. Vi mener, at der mangler flere billigere boliger til ældre, unge og enlige. Det mener vi fortsat, og den holdning står vi naturligvis fast på. Vi er et troværdigt parti, der ikke skifter holdning som vinden blæser, pointerer han.

Tilbage står et budget med manglende politisk vision og retning for Solrød kommune. Der er ikke taget hånd om de økonomiske udfordringer på skolerne, i hjemmeplejen og i den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Der er ikke skabt en holdbar løsning på den utilfredsstillende tidlige overgang mellem vuggestue og børnehave, og så mangler der en klar plan for, hvordan vi får skabt faunastriber med vilde blomster i stedet for grønne rabatter.

Socialdemokratiet er dermed ude af dettes års forhandlinger om budget for 2020 og det politiske partnerskab i 2021 og 2022.

Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har ligeledes sagt nej til at binde sig for tre år.