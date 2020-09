S-bestyrelse får kritik: Arrangerer partimøde for op mod 200 personer

Politiet siger:

Hvis man sidder ned hovedparten af tiden, må man være op til 500 mennesker samlet - hvis der er to kvadratmeter per person og en meter mellem hver næsetip.- Vi kan nok godt regne med, at de sidder ned hovedparten af tiden, så på den måde kan de godt forsamles 500 personer - hvis der havde været plads nok, siger vicepolitiinspektør fra Københavns Vestegns Politi, Claus Bardeleben.Partiet fortæller, at der er plads til 200 personer til mødet, hvilket også passer til antallet af kvadratmeter.Men mange forhold kan spille ind, hvis politiet møder ind til generalforsamlingen, men han peger på, at det ikke kan udelukkes, at de skriver en bøde:- Der er mange nuancer i arrangementet, der vil blive taget stilling til før vi udskriver en bøde. Vi har forpligtigelse til at sikre, at lovgivningen bliver overholdt. Det betyder, at vi kan opløse forsamlingen eller dele af den, siger Claus Bardeleben.- Det kan være, at man siger til 50, at de skal forlade stedet, så der bliver mere plads, forklarer han.Hvis politiet kommer og ser, at hver anden stol står tom og der i øvrigt er god plads, og det ser ud til, at arrangørerne har styr på det, kan det også være, at politiet ikke gør noget.Efter avisen har taget kontakt til Politiet har de taget kontakt til Socialdemokratiet Ishøj for at sikre, at mødet bliver holdt forsvarligt.