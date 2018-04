Egholmskolen må væbne sig med tålmodighed, for der kommer ikke en tolærerordning på skolen lige foreløbig. Spørgsmålet er, med hvilken begrundelse. Foto: Petter Becker-Jostes

Sydkysten - 20. april 2018 kl. 17:30 Af Petter Becker-Jostes

Hos Socialdemokratiet i Vallenbsæk er der stor undren over, at Egholmskolen har fået foreløbigt afslag på at omlægge den understøttende undervisning til en tolærerordning. Det er nemlig den kommunale forvaltning, der har sendt afslaget - på trods af, at skolen udtrykkeligt har bedt om at få sagen behandlet af politikerne.

- Det er utilstedeligt, at forvaltningen bare sender et afslag, når Egholmskolen beder om en politisk behandling, siger gruppeformand Søren Wiborg.

Samtidigt er han utilfreds med den begrundelse, forvaltningen giver i afslaget. Ifølge Søren Wiborg er Socialdemokratiet og det konservative borgmesterparti nemlig efter en uformel snak midt i marts blevet enige om, at de ville udsætte sagen, indtil der er kommet en afklaring med hensyn til en eventuel storkonflikt. I brevet til skolen skriver forvaltningen derimod, at forvaltningen vil afvente resultatet af en undersøgelse, som undervisningsministeren har sat i gang i starten af året, som handler om andre skolers erfaringer med at konvertere til tolærerordninger.

- Vi forventer, at undersøgelsens resultater vil skabe det rette grundlag for at træffe afgørelse. Og mener derfor, at det er rigtigst at vente, står der i forvaltningens svar.

- Nu har ledelsen og skolebestyrelsen fået et svar, der slet ikke matcher det, vi har aftalt med den konservative gruppe, siger Søren Wiborg.

Står ved aftale

Borgmester Henrik Rasmussen (K) siger, at han slet ikke har været inde over det svar, som forvaltningen har sendt til Egholmskolen, og at han står ved den aftale, han har lavet med Socialdemokratiet. At forvaltningen har svaret med et foreløbigt afslag med henvisning til undervisningsministerens undersøgelse, er ifølge borgmesteren helt efter bogen. Det står nemlig i styrelsesloven, at forvaltningen kan vurdere, om en sag overhovedet skal op til politisk behandling, pointerer han:

- Jeg kan ikke stå til regnskab for, hvad forvaltningen skriver, siger Henrik Rasmussen, som i øvrigt synes, at forvaltningens svar ikke er helt ved siden af:

- Måske er det en gang imellem en god ide at vente på resultatet af en undersøgelse - hvilket ikke er ensbetydende med, at vi ikke kan diskutere det politisk, siger Henrik Rasmussen.

Borgmesteren vil i øvrigt afvente, at der kommer en afklaring på overenskomstforhandlingerne, fordi de kan være afgørende for, hvordan muligheden for tolærerordninger kommer til at være fremover. Derfor ville han tirsdag eftermiddag, da avisen talte med borgmesteren, ikke forholde sig til, om han synes, at tolærerordninger er en god ide eller ej. En ting ville han dog gerne sige:

- Jeg er tilhænger af forskellige løsninger og imod standardløsninger.