Rynord Revision rykker tættere på kunderne

Sydkysten - 08. august 2021 kl. 10:49 Kontakt redaktionen

Efter en periode som del af et større økonomisk konsulenthus har Boye Rynord pr. 1. juli startet dét, han selv betegnet som Rynord Revision "version 2.0".

Boye Rynord er fra nye lokaler på Snedkergangen i Karlslunde igen klar til at foretage regnskabs- og revisionsopgaver med fod under eget bord og i tæt kontakt med kunderne.

- Man skal aldrig sige aldrig. Men jeg tror ikke, jeg bliver ansat igen. Der er nok lidt for meget iværksætter og selvstændighedskultur i mine blodbaner, siger Boye Rynord med et smil, der tydeligt viser, at han glæder sig til igen at arbejde i en tæt dialog med kunder og engagerede medarbejdere omkring sig.

Tæt på kunderne

Som selvstændig har man sjældent et 8-16 job, og det var ikke mindst opgaverne med at finde de rigtige profiler og den administrative del af at være selvstændig, der i 2017 fik Boye Rynord til at sælge sin virksomhed BGR Revision i Greve til et revisionsfirma i Ringsted. Her blev han i stedet ansat som leder af afdelingen i Greve, der baserede sig på hans revisionsfirma. Tanken var, at mens der var HR-funktioner og stabe til at tage sig af de mere administrative dele af opgaverne, så kunne Boye Rynord koncentrere sig om rådgivningen og opgaverne ude hos kunderne.

- Det har på mange måder været fantastisk at være en del af et større setup, hvor man kan række ud til specialister inden for forskellige økonomiske områder, og hvor der er flere ressourcer at trække på ved spidsbelastninger. Men flere af mine gamle kunder, hvor en del er medlem af Greve-Solrød Erhverv, har sammen med en række andre kunder efterlyst mere nærhed i kontakten med deres revisor. Så efter en periode med personlige overvejelser har konklusionen været, at jeg gerne vil lidt tættere på kunde-opgaverne og medarbejdersparringen igen, selvom det betyder lidt mere tid på personaleledelse og administration, siger Boye Rynord.

Man plejer at sige, at uanset om konjunkturerne i samfundet går op eller ned, så er der to faggrupper, der altid har travlt - og det er advokater og revisorer. Det sidste kan Boye Rynord skrive under på. Den erfarne revisor har - både som leder i større revisionshuse og som selvstændig - aldrig haft tomme huller i kalenderen. Og det nye revisionsfirma, forventer da også travlhed i det kommende år, så økonomimedarbejdere, der leder efter en lokal arbejdsplads, er velkomne til at henvende sig til Rynord.

Hektisk år

Efterspørgslen på økonomisk rådgivning har skiftet hen over det seneste år, der for mange har været atypisk.

- Selv under normale forhold er både omfanget og indholdet af professionel bistand til regnskab og revision forskellige fra kunde til kunde. Men det seneste år har det blandt andet været ny lovgivning, hvor der er stillet krav om omdannelse fra IVS til eksempelvis ApS, ligesom mange virksomheder har efterspurgt rådgivning i forbindelse med corona, hvor nogle havde brug for lån eller kompensationspakker, mens andre ikke har haft behov for hjælp, fortæller Boye Rynord.