Se billedserie Ryd op i spisekammeret og begræns madspild.

Send til din ven. X Artiklen: Ryd op i spisekammeret og begræns madspild Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ryd op i spisekammeret og begræns madspild

Sydkysten - 11. januar 2020 kl. 08:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 16. januar fra kl. 18 til 20 skal både smagsløg og lyttebøffer i brug, når der er appetitligt foredrag og gammeldaws mad på Mosede Fort.

Museet inviterer i samarbejde med "Stop Spild Lokalt-Greve" til en aften med fokus på begrænsning af madspild.

Har du spist lidt for meget i julen - og måske også smidt alt for meget mad ud? Kunne du tænke dig at blive bedre til at spare på ressourcerne til gavn for både klimaaftryk og pengepung? Så har du nu muligheden for at få nogle gode råd til, hvordan du kan gribe det an, når vi undersøger, hvordan vi i dag kan lære af spareråd fra 1. Verdenskrig.

På museet på Mosede Fort arbejder både formidlere og forskere med emnet mad. Under 1. Verdenskrig var ressourcerne knappe, og det var derfor vigtigt, at alle husmødre lærte at udnytte maden bedst muligt, således at intet skulle gå til spilde. I dag er det ikke en verdenskrig, som truer, men i stedet er klimakrisen over os, og det er gået op for mange, at det er nødvendigt, at vi udnytter vores råvarer bedst muligt og dermed mindsker unødvendigt spild.

Vi begynder aftenen med suppe lavet på råvarer fra "Stop Spild Lokalt", mens de frivillige ildsjæle i "Stop Spild Lokalt" fortæller om deres arbejde. Der bliver rig mulighed for selv at smage på råvarerne, når husholdningslærerinden fra 1. Verdenskrig laver historiske spareretter af dagens udvalg. Mens man forkæler maven med lækre madoplevelser, så vil der også være gode råd at hente, når husholdningslærerinden fortæller om, hvordan krigens madkulturelle vending på mange måder er direkte anvendelige i nutiden.

Billet til foredrag inkl. spisning og entré til museet 100 kr.

Som noget nyt er det i muligt at besøge Mosede Fort om aftenen henover vinteren. Museet har denne torsdag den 16. januar åbent hele dagen fra kl. 11-20. Har du endnu ikke set den meget roste udstilling "På kanten af krig" på Mosede Fort, så bliv klogere på brydningstiden 1914-1918, når museumsformidleren viser rundt kl. 17.30. Det er gratis at gå med på rundvisningen, når entréen er betalt.