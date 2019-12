Der er markering af Helligtrekonger på Greve Museum den 5. januar. Pressefoto

Rund julen af med Helligtrekonger

Sydkysten - 27. december 2019 kl. 11:30

"BANG"! Sådan lød det, når vægerne i et særligt tredelt lys mødtes og antændte en klump indstøbt krudt. Det lille knald slukkede flammen og markerede, at nu var julen forbi. Traditionen med at tænde et tre-armet lys for at markere julens afslutning var blot et af elementerne i den folkelige fest, der indtil midten af 1800-tallet blev fejret over hele landet som Helligtrekonger. Kunne du tænke dig at vide mere om den næsten glemte fest, så kan du søndag den 5. januar kl. 13 og igen kl. 14 tage med på rundvisning på Greve Museum.

Når vi når frem til nytår, kan det ofte ikke gå hurtigt nok med at få det tørre juletræ ud af huset og få julepynten gemt væk, men sådan har det ikke altid været. Frem til 1770 var Helligtrekongersdag en officiel dansk helligdag, der markerede slutningen på julen, og man lod juletræ og julepynt stå helt frem til denne dag. Dagene mellem jul og Helligtrekonger blev ligesom i dag brugt til at mødes med venner og familie, og der blev festet både på gårdene og i gaden. Denne søndag kan du bl.a. høre om de meget populære fakkeloptog, hvor grupper af unge brugte juledagene til at tigge penge ved at gå udklædte og syngende i optog fra hus til hus.

På rundvisningen kan du også lære mere om, hvordan man på Helligtrekongersaften og -nat tog varsler om fremtiden. På denne aften kunne bonden tage varsler om det kommende års høst og de unge ugifte piger kunne ved at fremsige en særlig bøn foran et spejl være heldige at se deres kommende brudgom i spejlet. Hvem ved, måske kan du endda få lidt tips og idéer til, hvordan du kan komme til at se, hvad der sker i det kommende år for dig, hvis du går med på rundvisningen.

Pris: Rundvisningen koster 40 kroner for voksne og er gratis for børn under 18 år.

Denne Helligtrekongerrundvisning plejer at være et velbesøgt arrangement, og derfor anbefales det, at du køber din billet på forhånd på - du kan finde link under "Det Sker" til køb af billetter.

Resterende billetter sælges på museet på dagen. Læs mere om Greve Museums åbningstider, arrangementer og udstillinger på www.grevemuseum.dk.