Røver varetægtsfængslet for skalle

Den 39-årige røver havde kort forinden været forbi Netto, hvor han havde stjålet madvarer for cirka 75 kroner, hvilket en butiksdetektiv havde set. Butiksdetektiven følger efter den 39-årige ud af butukken og ned mod Ishøj Station, hvor butiksdetektiven råber tyven an.

Ifølge Københavns Vestegns Politis anklagemyndihed får de kontakt, og butiksdetektiven beder om lov til at se, hvad der er i tasken, Tyven fortæller, at han har købt varerne i en anden Netto.

Røveren havde noget fortid i form af 20 dages betinget fængsel for trusler eller vold mod en tjenestemand. Det betød at han blev sat for en dommer i et grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i foreløbigt 12 dage.