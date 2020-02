Brøndby Kommune satser på sundheden. Det fortæller kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen. PR-foto

Røgfri arbejdstid i Brøndby Kommune har været en succes

Sydkysten - 21. februar 2020 kl. 19:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nærmer sig snart et halvt år siden, at Brøndby Kommunes medarbejdere den 1. oktober 2019 mødte ind til deres første arbejdsdag, hvor det ikke længere var tilladt at ryge i arbejdstiden. Røgfri arbejdstid betyder kort fortalt, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden - hverken indendørs, udendørs eller uden for matriklen.

- Ved at indføre røgfri arbejdstid ønskede vi at sende et stærkt signal om, at Brøndby Kommune satser på sundheden. Ledelsen og medarbejderne i HMU har sammen udarbejdet retningslinjerne, og her snart et halvt år senere kan vi konstatere, at alle eventuelle bekymringer er blevet gjort til skamme. Overgangen til røgfri arbejdstid er nemlig gået gnidningsfrit og medarbejderne har håndteret det forbilledligt, fortæller kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen.

Næsten 100 af Brøndby Kommunes medarbejdere har taget imod tilbuddet om et rygestopkursus og det tilbud fortsætter for dem, der er klar til helt at lægge tobakken på hylden. De ansatte kan tilmelde sig et rygestopkursus for medarbejdere, men de har også muligheden for at få kommunens rygestoprådgiver ud og holde kurser på de decentrale kommunale arbejdspladser. Det kræver blot, at minimum tre kolleger i fællesskab gerne vil i gang med et rygestop.