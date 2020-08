Rødt flag: Strande er ramt af blågrønne alger

Det ser sort ud for badesæsonen, efter flagene nu er skiftet til rødt. Vejret skal formentligt skifte inden det igen bliver lækkert at hoppe i bølgen blå.

Årsagen til, at de røde flag er røget til tops, er, at der er blågrøn-alger i vandet. De har gode vækstforhold når, der er høje vandtemperaturer og mange solskinstimer, som vi har haft de seneste mange dage.

Badning frarådes hvis:Solrød Kommune skriver i en pressemeddelelse, at de opfordrer til at være specielt opmærksomme på småbørn og hunde, som ofte vil sluge vand, som kan være giftigt.Hvis du får det dårligt efter badning i algefyldt vand,bør du søge læge. Hvis du har været i algeholdigt vand,bør du vaske kroppen grundigt, fortsætter kommuneni pressemeddelelsen.Kilde: Solrød Kommune

- Det er ikke livsfarligt, men det er ikke behageligt at bade i. Det giver hudirritation, hvis man gør det. Og så er det noget snask, at bade i, siger driftslederen.

- Vi har et håb på, hernede, at vejret snart skifter. Vi har haft østenvind, pålandsvind i strandparken, vi håber vinden går i vest, så algerne går ud igen. Vi håber, at et skift i vejret gør, at de driver væk, siger Max Ochwat, som derfor forventer at algerne vil være ved strandene nogle dage endnu.