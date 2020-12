Send til din ven. X Artiklen: Røde Kors hjalp i julen: Der skal kun en lille indsats til at gøre en stor forskel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røde Kors hjalp i julen: Der skal kun en lille indsats til at gøre en stor forskel

Sydkysten - 29. december 2020

I julen formidlede Røde Kors i Solrød/Greve endnu engang julehjælp til 50 hjem, hvor der er et behov for at gøre julen lidt hyggeligere for både børn og voksne.

- Det har vi kunnet af to vigtige grunde, siger afdelingsformand Asger Rasmussen.

- De frivillige i Røde Kors butikkerne, nørklerne og alle de andre frivillige i afdelingen har i det forløbne år ydet en stor indsats. Men vi har også oplevet, at folk har haft mere tid til at rydde op i kælderen og på loftet, fordi det ikke har været muligt at rejse i år, og så har sommerens loppe- og kræmmermarkeder været lukket. For os har det betydet, at vi har taget imod mange flere donationer, end vi plejer fra private, og vi får fortsat mange dejlige ting ind i butikkerne.

Det har betydet, at lokalafdelingen har kunnet støtte Projekt Julehjælp i de to kommuner.

- Det gør en forskel for mennesker, der har brug for hjælp, når vores omsætning stiger, og det, at vi får mange gode ting og sager ind, gør butikkerne endnu mere attraktive for både gamle og nye kunder.

De frivillige har haft travlt med at pakke kassevis af genbrugsguld ud og få det på hylderne hurtigst muligt.

- Selvom vi har haft travlt i år, så finder de frivillige alligevel tid til at hygge sig på vagterne og tale med hinanden og de mange kunder, der kommer forbi hver dag.