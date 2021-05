Richard Ragnvald kom med solen

For tiden kører Richard Ragnvald rundt omkring til Danmarks plejecentre, og næste stop var Vallensbæk ved Højstruphave, Rønnebo og Pilehavehus og Løkkekrogen. Den stod på fællessang, jokes og masser af smil. Og han havde selvfølgelig taget alle de gode, gamle kendinge med som "Kære lille mormor", "Tak, fordi vi er venner" og "Sølvstænk i dit gyldne hår".

- Er det en god kaffe, I får?, råber Richard Ragnvald oppe fra scenen, mens hans publikum råber et stort og rungende "jaaaa" tilbage.

- Jeg har været meget glad for at være her i Vallensbæk i dag, afslutter Richard Ragnvald koncerten ved Pilehavehus.