Retssag: Chauffør tiltalt for seksuelle overgreb mod børn og egen datter

Forsøg på at tvinge en 10-11-årig handicappet dreng til oralsex, mens det blev filmet og flere overgreb mod 17-årig handicappet pige, der ikke var i stand til at sige fra.

Det er blot to eksempler på i alt 20 forhold, som en 61-årig mand er tiltalt for.

Manden arbejdede som chauffør for Roskilde og Greve Kommuner, og det er i forbindelse med det arbejde, at den 61-årige ifølge anklageskriftet har forgrebet sig på de to handicappede børn.

Derudover er manden tiltalt for medvirken til voldtægt af børn under 12 år, fordi han har betalt mødre fra Filippinerne for at begå overgreb mod deres egne børn, som han livestreamede på sin egen computer.