Restauranter kæmper for livet

I Greve er disse dage særligt bekymrende for to af de restauranter, der ligger i kommunen.

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at coronavirusen har vidtgående økonomiske konsekvenser for virksomheder i hele landet.

- Der er ingen gæster og ingen omsætning. Det er en katastrofe. Vi kan blive ved en måned mere, hvis det fortsætter som nu, siger Daniel Fattoum, der er medejer af Restaurant Oliveto.

Også Jenners Seaside er i fare for at lukke.

- Den skal ikke vare lang tid, før den tager livet af os. Det er et spørgsmål om tid, siger ejer Lars Berg.

Han fortæller, at de i restauranten altid ser frem mod april, hvor der for alvor plejer at komme gang i kundestrømmen.

- Vi er meget sæsonbetonet, så virusen kommer på et rigtig skidt tidspunkt, siger Lars Berg.

Andre restauranter i Danmark har skruet op for take awayen og opfordrer til, at man støtter ved at købe gavekort. Ingen af delene er tilfældet hos Jenners Seaside.

- Der er ikke nok omsætning i take away, og jeg vil ikke tilbyde, at man kan købe et gavekort, når vi risikerer, at det ikke kan bruges til noget for dem, der har fået det, siger Lars Berg.

Regeringen har de seneste dage lanceret forskellige modeller for, hvordan de vil hjælpe små og mellemstore virksomheder, der er presset af coronaudbruddet.

- Dilemmaet er, om jeg skal gøre mig selv til bøddel over for personalet. Regeringens forslag er fine for lønmodtagerne, men vil koste mig mange penge, siger Lars Berg og fortæller, at han endnu ikke har regnet på, hvor længe Jenners Seaside kan leve videre i den nuværende situation.