Rengøringsfirma i beskidt kopi-finte: Ansat ladt i stikken efter blodprop

I juli legede Ziyattin Bardak med sit nye barnebarn, da han pludselig mærkede en ildebrand, der bredte sig fra venstre brystkasse op mod skulderen og ned mod albuen. Kort efter blev han hentet i en ambulance og bragt til Rigshospitalet. Her fortalte lægerne, at han havde fået en blodprop i hjertet.

- Jeg har nogle gange fået det dårligt og tabt pusten, men det troede vi ikke var noget. Nu fandt vi ud af, hvad der er, og jeg skal nok have medicin resten af livet, siger Ziyattin Bardak til Fagbladet 3F.

I sine unge dage var han bokser, han har arbejdet i supermarked og de seneste 12-13 år som rengøringsassistent hos blandt andet ISS, Elite Miljø og Profil Service. Og han har været vant til, at pensionen blev indbetalt hver måned.

Men sidste år fik han arbejde hos rengøringsfirmaet Renas, hvor han skulle gøre rent på den kommunale skole Hedelyskolen i Greve. Ansættelseskontrakten fik han, mens han var på arbejde, da en leder kom og bad ham om at skrive under. Derefter ville lederen udfylde resten, skriver Fagbladet 3F.

Han fik aldrig en kopi selv. Og så fik han ikke læst det med småt: At arbejdet som rengøringsassistent i Renas ikke foregår på overenskomst.

Det burde ellers ikke kunne lade sig gøre at gøre rent på en skole i Greve kommune uden overenskomst. Det er et af kravene i den kontrakt, som kommunen i 2014 udbød til private firmaer, der kunne byde på at gøre rent på Greves otte skoler og 33 institutioner.

Renas A/S vandt kontrakten på et to-cifret millionbeløb. Men sagen er, at Renas A/S og Renas godt nok er ejet af samme mand, men alligevel ikke er helt det samme: I Renas A/S foregår arbejdet på overenskomst, i Renas foregår det uden overenskomst.

Og så gør medarbejderne alligevel rent i det samme tøj, på de samme adresser og firmaerne har samme adresse.

Forvirret?

Det er Ziyattin Bardak også.

Efter blodproppen ringede han til sin nærmeste leder for at få oplyst, hvad han skulle gøre for at få sygeforsikring efter sin blodprop.

Det viste det sig, at han kunne få nul og niks: I over et år var der ikke blevet indbetalt pension, og dermed er Ziyattin Bardak ikke berettiget til engangsudbetalingen.

- Jeg troede mine pension var blevet betalt af Renas, men det var den ikke. Og så kan jeg ikke få erstatning.

Direktøren for både Renas og Renas A/S, Kenneth Reedtz Christiansen, vil ikke svare på, hvad han synes om de konsekvenser, den manglende oplysning om ansættelsen og kontrakten har haft for Ziyattin Bardak.

Greve kommune har nu opsagt samarbejdet med Renas A/S efter man ved en stikprøvekontrol på otte skoler fandt 13 medarbejdere, som det ikke umiddelbart kunne dokumenteres arbejdede hos Renas A/S.