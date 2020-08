Send til din ven. X Artiklen: Rektor: Der er plads til alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rektor: Der er plads til alle

Der var varm velkomst til de nye elever på gymnasiet tirsdag.

Sydkysten - 11. august 2020 kl. 15:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Temperaturen kunne give mange associationer til is og strandture, men tirsdag den 11. august mødte alle Solrød Gymnasiums første-års elever i stedet op til velkomst på skolen.

Den slags foregår med manerer. Den røde løber var rullet ud og flankeret af en smuk flok 2. og 3. års elever. De stod klar med flag, balloner og skolens eget elevband, så hver ny 1. hf'er og 1.g'er fik en varm og festlig entré, når de gik op ad den røde løber. Mange elever havde tydelige sommerfugle i maven, som klædte de forventningsfulde ansigter. For enden af den røde løber stod rektor Bjarne Thams klar med store smil, som lyste gennem mundbindet, og da alle havde fundet en plads i kantinen, blev skoleåret officielt skudt i gang.

Rektor understregede blandt andet i sin første tale til de nye elever, at der er plads til alle på Solrød Gymnasium. Det gælder på trods af både nødvendige corona-restriktioner og måske egne nervøse forventninger. Det forventes samtidig, at hver elev også hver dag er med til at skabe plads for de andre ved omsorgsfuldt at tage ansvar for fællesskabet. Det gode ved at finde sin plads er ikke blot, at man selv er på rette hylde, men også at man ikke tager en andens plads.

Nye udfordringer En anden vigtig pointe for ham var, at man på Solrød Gymnasium er overbeviste om, at alle har et potentiale som skal udvikles. Det kan være både svært og frustrerende at skulle lære nyt og få det, man har i sig, til at udvikle sig. Derfor skal man som elev være indstillet på at yde en indsats og turde tage nye udfordringer op. Men man er ikke alene i den proces, for både lærere, klassekammerater og i begyndelsen også tutorer følger en på vej.

Den sidste dimension blev konkret med det samme. De første dage for de nye elever handler nemlig om at få en tryg introduktion og at lære klassekammerater, lærere og nogle af skolens øvrige elever at kende. Et stærkt udtryk for det er, at rigtig mange ældre elever mødte frivilligt op to dage før deres egen skolestart for at forberede de nye elevers velkomst. Først var de til en kort uddannelsesdag for at lære om positiv kommunikation og i det hele taget få lært hinanden rigtig godt at kende på kryds og tværs. Deres positive fællesskab gled uundgåeligt ind i stemningen, når de tog imod de nye elever. Hver klasse fik tildelt 3-4 tutorer, som fulgte klassen ind til deres første introtime i klasseværelset. De var med til at fortælle om hverdagen på gymnasiet og besvare spørgsmål fra eleverne, ligesom de senere viste klassen rundt på skolen. Mange tutorer har selv oplevet en varm velkomst, da de startede på skolen, og derfor har de lyst til at give den gode oplevelse videre til andre.

Eftermiddagen fortsatte med præsentation af alle skolens udvalg, hvor nye elever kan engagere sig i miljø, fester, elevråd, menneskerettigheder og meget andet. Men mere konkret blev klassen rystet sammen igennem de også velkendte 'Solrød Olympics', som er en traditionsrig og kreativ udfordringsdyst for alle de nye 1.års. elever.

Selvom der i år skulle være mere afstand og håndsprit imellem eleverne, end der plejer, fik de nye HF- og STX-elever alligevel lov at se og mærke, at de er velkomne på skolen. Og efter sådan en første skoledag svirrede de mange nye indtryk og informationer i hovederne på de mange nye elever.