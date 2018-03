Rekorddeltagelse til stort stævne i det nye dart-center

I herreklassen vandt klubbens egen Kim Antonsen. Et superflot resultat af den dygtige spiller fra klubbens 1. hold, der viser, at det ikke er tilfældigt, at ?Rødderne? fra Solrød lige nu ligger på andenpladsen i 2. division.

Sydkysten - 04. marts 2018

Rygtet om de superfine forhold og det store antal kampbaner var øjensynligt nået vidt omkring, og nysgerrigheden var stor, for ikke mindre end 62 spillere mødte frem for at deltage i det første store stævne, Rødderne Dartklub afholdt efter ombygningen.

Ja, selv en spiller fra Sverige havde fundet vejen til Solrød Gl. Skole.

De ti baner, klubben nu har til rådighed, gør det muligt at afvikle ca. 30 kampe i timen - og netop ventetid grundet mangel på ledige baner er ellers noget, spillere desværre tit må affinde sig med. Rødderne Dartklub fik da også megen ros fra alle, der fik en god aften og fik vist strålende dart.

I herreklassen vandt klubbens egen Kim Antonsen. Et superflot resultat af den dygtige spiller fra klubbens 1. hold, der viser, at det ikke er tilfældigt, at "Rødderne" fra Solrød lige nu ligger på andenpladsen i 2. division.

I dameklassen stillede syv damer op, og her vandt den erfarne Wanja With fra Glostrup Dartklub. Alle damer i 2. division deltog i de afsluttende turneringskampe, så det er sandsynligvis forklaringen på det begrænsede antal deltagere til et stævne blot fem dage senere.

Rødderne Dartklub har yderligere et andethold (herrer), der ligger suverænt nr. 1 i Danmarksserien, og meget skal gå galt, hvis holdet ikke rykker op i 3. division efter sommerferien.

Klubbens damehold er placeret i 2. division. Endelig er der yderligere et 3. hold, der spiller i Danmarksserien, samt et Oldboys+50 år hold, der nyder at møde alle de andre gode spillere 'fra dengang'.