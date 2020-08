Se billedserie Det nye vandværk tager form. Onsdag blev der holdt rejsegilde. Foto: Søren Schaadt Larsen

Rejsegilde på nyt vandværk blev fejret

For første og formentligt sidste gang var der større festligheder inde i Ishøjs nye Vandværk, da der onsdag var rejsegilde. Sidste gang, fordi allerede inden udgangen af september vil rummet blive optaget af to kæmpestore vandtanke:

- Vi begynder at sætte de to tanke op indenfor den kommende måned, lød det fra Jens Kristensen, administrerende direktør for virksomheden Vand og Teknik.

Rejsegildet fandt sted i vandværket, som er ved at blive bygget på hjørnet af Pilemøllevej og Ishøj Bygade i Ishøj Landsby, og en god mængde folk var mødt op for at se fremskridtene i byggeriet, samt få en pølse og en kold drik.

Mange tusinde liter

De to tanke i rustfrit stål på hver 275 kubikmeter - 275.000 liter - kommer til at fylde rummet fra gulv til loft i den del, hvor der er højest til loftet, mens rensningsfunktioner kommer til at fylde resten af det store rum, som er konstrueret netop efter dimensionerne på den teknik, de skal huse.

I marts blev første spadestik til byggeriet taget, og efter planen skal vandværket allerede fra sommeren 2021 levere 800.000 kubikmeter vand årligt - hvilket er en stor del af Ishøjs årlige forbrug på 1,1 millioner kubikmeter vand.

Rejsegildet blev på symbolsk vis fejret mens vand, der kan pumpes op om 30-50 år, væltede ned fra himlen udenfor.

Som det hører sig til et rejsegilde blev der holdt et par taler. Udover at sige tak til hinanden, blev det blandt andet nævnt, at det er et projekt, som har været længe undervejs:

- Vi har siddet i ti år og bokset med det her. Vi ønskede selvstændighed. Vi skal ikke altid sige, at stort er godt, men at småt også kan være godt, lød det fra Henning Bjerre, der er næstformand i Ishøj Forsyning. Han henviser til, at man i Ishøj vælger at oprette eget vandværk, for at gøre sig en smule fri af Hovedstadens Forsyning, HOFOR, hvilket blandt andet vil kunne mærkes på pengepungen.

- Vi kommer til at spare 2-3 kroner per kubikmeter vand, forklarede han.

Rent vand

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp (S), glædede sig over, at vandet i området er meget rent:

- Det vand, der ligger lige herunder, er meget rent. Det har man vidst i mange år, og det har derfor også altid været et sted, som man har brugt til indvinding af vand, forklarede han og fortalte lidt om de videre ambitioner med vandværket:

- Det vil i fremtiden kunne forsyne alle Ishøjs borgere med livsvigtigt vand, forklarede han.

Bygningen fik også nogle komplimenter med på vejen:

- Det passer fantastisk godt ind i landsbyen, og det ligger fantastisk godt lige her, sagde borgmesteren.

Udover at hive vand op fra undergrunden og sende det ud i kommunens hjem, er det også planen, at vandværket skal indeholde et blødgøringsanlæg, som skal si noget af kalken fra vandet. Men her skal vandværket først have været i funktion i et par år, før man udvider med den del.