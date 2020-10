Se billedserie Den grønne farve var i centrum, da Regnbuen og Skovhuset vinkede farvel til institutionens gamle navn og i stedet bød det nye navn ?Regnskoven? velkommen.

Send til din ven. X Artiklen: Regnbuen og Skovhuset bliver til Regnskoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regnbuen og Skovhuset bliver til Regnskoven

Den grønne farve var i centrum, da Regnbuen og Skovhuset vinkede farvel til institutionens gamle navn og i stedet bød det nye navn 'Regnskoven' velkommen.

Sydkysten - 21. oktober 2020 kl. 15:15 Kontakt redaktionen

Den integrerede daginstitution Regnbuen og Skovhuset i Solrød Kommune har valgt at skifte navn pr. 1. oktober 2020 til Regnskoven. Vuggestuen Regnbuen og børnehaven Skovhuset har i mange år gået under hvert deres navn, men har nu valgt at samles under ét: Regnskoven.

På Regnskovens fødselsdag den 1. oktober var der særligt fokus på institutionens grønne profil, og derfor blev institutionen pyntet fint op med flag og grønne guirlander, børn og voksne var iklædt grønt tøj, og menuen var grøn og serveret på flotte, grønne duge. Herefter hoppede børnene ind i Regnskovens vuggestue og børnehave som symbol på, at det nu er en ny tid. Dagen inden havde de mange børn og personalet vinket farvel til det gamle navn ved at tage det gamle flag ned, hejse Dannebrog og derefter sende et hav af grønne økologiske balloner til vejrs.

Navnet Regnskoven kommer af, at Regnbuen og Skovhuset fletter deres navne sammen til ét og dermed understreger, at der er tale om en integreret daginstitution. Navnet skal være med til at sætte fokus på, at både vuggestuen og børnehaven har en grøn profil, hvor naturen bruges aktivt i hverdagsaktiviteterne.