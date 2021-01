Regn og slud var ingen hindring: 20-årig taget med tung speederfod og stoffer

Der var regn og slud i luften, hvilket nedsætter sigtbarheden og øger bremselængden og gør høj hastighed endnu farligere. Færdselspatruljen standsede bilisten, der viste sig at være en 20-årig mand fra Hedehusene. Han var påvirket af amfetamin, så han blev sigtet for narkokørsel i høj fart og for ikke at tilpasse hastigheden efter forholdene.

Han blev anholdt for at få udtaget en blodprøve. Politiet gennemgik den 20-åriges bil, som ikke havde nummerplade foran og havde monteret en ulovlig fjernlyslygte, hvilket bilisten også blev sigtet for, og bilen indkaldt til syn. Efter blodprøveudtagelsen blev den 20-årige løsladt, men kan forvente at høre en del mere fra politiet i sagen, da overtrædelsen lægges op til en ubetinget frakendelse af førerretten.