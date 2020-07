Regn og corona koster dyrt for lokal campingplads

Det ustadige, danske sommervejr kombineret med corona-krisen er ikke just guf for danske campister. Det går blandt andre ud over Danhostel Ishøj Strand.

- Så længe, der ikke må komme turister ind i landet, er det svært. Vi har normalt mange tyskere og hollændere, men de kommer ikke. Nordmænd har vi også mange af, men ikke så meget svenskere. Så vi er ret presset på især camping, men vi må trække det her år ud af kalenderen og så starte forfra næste år. Heldigvis har nogle selskaber i august og september, men jeg regner med, at vi går i nul. Vi kommer dog ikke til at gå fra hus og hjem, lyder det trods alt med en vis portion optimisme fra Kim Jacobsen.

- Der var kun syv værelser i Kirke Såby, men i princippet er det jo det samme her, bare i en lidt større målestok. Det er Ishøj Kommunes bygninger her på Ishøj Strand, så vi betaler bare løbende. Vi betaler også skat og moms, for det kan ikke betale sig at skyde det et år, siger Kim Jacobsen, der til gengæld har haft mulighed for at få en andel af regeringens hjælpepakker.