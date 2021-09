Regionsråds-valgmøde i Brøndby

- Det er en stor fornøjelse at vi har fået fire markante regionsråds politikere til at bruge en aften på Vestegnen og debattere politik, som betyder noget for samfundets svageste borgere, siger formand for Socialdemokratiet i Brøndby-kredsen, Per Paaskesen.

Han fortæller videre:

- Vi har mange udfordringer på psykiatriområdet og så kæmper vi fortsat med lægemangel, selv om det ikke er så udtalt længere. Vi har også bruge for at få sat ord på de stigende udgifter i sundhedsvæsnet, som rammer kommunerne hårdt. Endelig er det vigtigt at få sat nogle ord på konsekvenserne af sygeplejekonflikten. Der er ingen vindere i den konflikt, og det betyder meget for vores borgere, at få klarhed over håndteringen af ventelister m.v.