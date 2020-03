Borgmester Henrik Rasmussen (K).

Region sendte corona- syg patient tilbage til plejecenter

En beboer, som var sendt på sygehuset med symptomer på corona, blev sendt tilbage efter man havde taget prøver, men før resultaterne forelå.

Sydkysten - 26. marts 2020 kl. 10:08 Af Søren Schaadt Larsen

Da en beboer fra Højstruphave i Vallensbæk for nyligt fik corona-symptomer, blev beboeren sendt på sygehuset.

På sygehuset vurderede personalet, at beboeren skulle have taget en test. Efter testen blev beboeren sendt tilbage til sin plejebolig i Højstruphave.

- Da beboeren kom tilbage til Højstruphave, tog plejepersonalet straks de forbehold, de skulle og isolerede borgeren, indtil de havde været i kontakt med sygehuset og testresultatet forelå. Personalet fulgte rettidig omhu og fulgte procedurerne og isolerede personen. De tog selvfølgelig også værnemidler i brug for at undgå en smittespredning. Alle forbehold blev fulgt, siger borgmester Henrik Rasmussen (K).

Plejepersonalet på Højstruphave agerede professionelt og fulgte kommunens procedure. Personalet kontaktede sygehuset for at få svar på testen, som desværre viste sig at være positiv.

Så sent som den 13. marts lukkede Vallensbæk Kommune, som så mange andre kommuner, for besøg på plejecentrene, for at passe ekstra godt på de ældre og sårbare.

- Region Hovedstaden var ikke påpasselige nok, da de valgte at sende en potentiel smittet person hjem til en i forvejen sårbar gruppe, fortæller Henrik Rasmussen.

Vallensbæk Kommune har i forbindelse med sagen selvfølgelig haft fat i Region Hovedstaden, som har beklaget overfor kommunen:

- Jeg har været i dialog med regionsformanden og hun agerede hurtigt og professionelt, og de beklagede fejlen og ændrede deres procedure. Og for at tage ekstra forbehold har vi i Vallensbæk valgt, at daghjemmet nu er lavet om til modtagezone for plejehjemmene, så der ikke kommer potentielt smittede ind på plejecentrene, forklarer Henrik Rasmussen. - De pårørende har fået besked om situationen, vores personale benytter altid værnemidler, og vi arbejder på, at vores personale kan blive testet, slutter Henrik Rasmussen.