Reaktioner: Glæde og skuffelse i Ishøj

- Det er kanon godt, jeg kan ikke finde ord for det. Vi er super glade.

Sengül Deniz fra den socialdemokratiske byrådsgruppe i Ishøj har svært ved at få armene ned, efter at det i aftes lykkedes Socialdemokratiet at bevare absolut flertal i Ishøj Byråd. Partiet sætter sig nemlig på 11 ud af 19 mulige mandater og blev dermed valgets store vinder. Hun forklarer, at sagen omkring Ishøj Fællesantenne var noget, som måske kunne betyde, at partiet ville tabe stemmer, men sådan gik det ikke.

- Lige da sagen med Ishøj Fælleantenne var oppe at køre, var vi lidt nervøse for, at det ville koste os nogle af stemmerne. Men vi er positivt overraskede og glade, siger hun.

I det nye byråd bliver Venstre det andenstørste parti efter Socialdemokratiet. Partiet går fra to til tre mandater, og det glæder partiets spidskandidat, Lennart Nielsen:

- Det er dejligt, det synes jeg, vi havde fortjent. Det synes jeg også, vi havde for 4 år siden. Jeg er glad for, at DF er gået tilbage, og at vi er blevet byrådets andenstørste parti, siger han og har samtidig anerkendende ord til byrådets største parti:

- Socialdemokratiet er knalddygtige til at køre valgkamp. De har gjort det igen, og det tager jeg hatten af for.

Venstre var i valgforbund med Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, men ingen af de to partier fik stemmer nok til at blive valgt ind.

- Det er bittert. Det er ærgerligt vi ikke lige kan trække det fjerde mandat til vores valgforbund, siger Rasmus Ørvad, der var Det Konservative Folkepartis spidskandidat i Ishøj.

Det lykkedes heller ikke Helle Olesen fra Radikale Venstre at blive valgt ind.

- Jeg er brandærgerlig. Jeg synes, der var brug for en radikal stemme i byrådet. Nu får man bare mere af det samme. Det er de samme, der sidder ved magten og den samme opposition, men vi vil da kigge dem over skulderen, siger hun.

I SF var der til gengæld glæde over, at partiet bevarede sine to mandater.

- Vi vidste ikke rigtig, hvordan det skulle gå. Vælgerne havde jo ikke set os før, fortæller Kalbiye Yüksel fra SF's byrådsgruppe.

Det var Bilal Inekci og Niels Borre, der blev valgt ind for SF ved sidste valg, men siden blev der skiftet besætning i byrådsgruppen. Bilal trådte ud af byrådet i 2015 og Niels Borre trådte ud i februar 2016. Set i det lys, mener Niels Borre, der stadig er formand for SF i Ishøj/Vallensbæk, at partiet har fået et flot valg.