Rasmus Nøhr giver koncert

Vedkommende tekster

Monas Butik indeholder 10 historier om skæbner, der fletter sig ind og ud af hinanden. Singlen 'Tænker for meget' handler om et ungt par med få midler, som venter deres første barn. Og når troubadouren og poeten underholder, afsløres det som stor musikalsk tæft, instinktiv fornemmelse for melodi og evnen til at skrive en vedkommende og billedrig tekst.