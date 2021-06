Se billedserie Dansklærer på Next Sydkysten Gymnasium i Ishøj, Gitte Søby Madsen, elev på workshoppen og gymnasiet, Michelle Tully, og rapper og musikalsk ansvarlig for workshoppen, Joseph Agami, er i studiet, hvor indspilningerne af elevernes numre foregår. Foto: Søren Schaadt Larsen

Rap giver Next-elever bedre selvværd

Sydkysten - 17. juni 2021

- Det har virkeligt hjulpet mig med at komme frem med et hidden (skjult, red.) talent, fortæller Mohamad El-Asadi.

Han går i 2.g på Next Sydkysten Gymnasium i Ishøj, og i forbindelse med en workshop, hvor eleverne arbejder med rap-musik, har han fået vist sine klassekammerater og de andre workshop-deltagere, at han er en dygtig beatboxer - han kan spille en musikalsk rytme kun ved hjælp af sin mund og en mikrofon.

- Jeg er kommet ud af min comfortzone og jeg viser mit talent, siger han og tager den tændte mikrofon op til munden og begynder at beatboxe, mens resten af holdet kigger på og rocker i takt.

Mohamad El-Asadi er en af eleverne på en workshoppen #DetStarterMedmusikken på Next, hvor elever bruger en uge på at rappe, beatboxe, digte, indspille og arbejde med sig selv, sammen med en række store danske rap-kunstnere.

Joseph Agami, som er bedst kendt som rapper, er også inklusionspædagog og musisk ansvarlig for workshoppen. Han forklarer, at man gennem musikken, kan arbejde med kroppen, mindfulnes og grounding:

- Det gør noget for deres selvværd, når de står og rapper deres følelser. En stor del af kurset handler om, at komme ud af sin komfortzone, forklarer Joseph Agami og understreger, at de skaber et trygt rum, hvor eleverne både tør og har lyst til at udfolde sig kreativt:

- I processen ligger der også meget socialt, psykisk og kreativt, og det giver et forum, hvor man kan komme frem med nogle ting, siger han.

Michelle Tully er en anden elev på det ugelange forløb. Hun sidder med en guitar i det studie, hvor de alle skal indspille et nummer.

- Jeg har fået afprøvet nogle nye evner. Jeg vidste ikke, at jeg kunne rappe, siger hun glad og kalder forløbet fedt:

- Folk burde prøve det. Det mest skræmmende var, at gøre det første gang foran alle de andre. Det var grænseoverskridende, men det har været et trygt rum, hvor vi kunne prøve det, forklarer hun.

Stille elever rapper Gitte Søby Madsen er dansklærer på Next, og underviser til dagligt nogle af eleverne. Hun kan efter nogle få dage af forløbet se, hvordan eleverne bliver fyldt med en selvtillid, som får dem til at turde stille sig frem foran klassen og gribe mikrofonen:

- Nogle af eleverne havde jeg ikke set før den her uge, de har været meget lidt sammen på grund af coronaen. Nogle har holdt sig meget tilbage i timerne, men nu rapper de foran hele holdet, forklarer Gitte Søby Madsen, og lægger ikke skjul på sin begejstring.

Året har budt på særpræget skolegang for eleverne på 2. årgang på NEXT, hvor de har været hjemsendt en stor del af tiden, og derfor kræver afslutningen også lidt ekstra for sammenholdet:

- Min største intention er, at slutte skoleåret af på en god måde, de har været sendt hjem en stor del af året. Nu kan de tage på sommerferie på det her, siger hun.

Men sommerferien er ikke det, de unge fokuserer på på workshoppen - det er musikken og teksterne. Og kunstnerne, som er tilknyttet workshoppen, er begejstrede for det, de hører:

- Der er masser af energi, masser af dybde, og det er overhovedet ikke overfladisk. Slap af, jeg har hørt nogle fede ting, lyder det fra Ataf, der er rapper, som også går under navnet Sorte Slyngel.

- Det er virkeligt fede ting, vi har hørt, lød det fra Joseph Agami, inden de sluttede dagen af med fælles-rap, hvor mikrofonen gik på omgang mellem de, der havde lyst og hvor både proffer og elever fik lov at rappe med på et beat.

- Eleverne møder os i det, de brænder for. Vi arbejder på at give de unge en succes, og vi tror på, at hvis de unge skal yde deres bedste, så skal de have nogen at spejle sig i, og det kan de i vores musik, siger Manuela Reith Rasmussen, som er projektleder på workshoppen.

Udover at give eleverne noget menneskeligt og en succes, er det også meningen, skal eleverne indspille et nummer - hvilket er en del af successen:

- De går herfra med et færdigt nummer, som ligger på Spotify, som er produceret af professionelle musikere, siger Manuela Reith Rasmussen, som fortæller at vinderen af den interne konkurrence får en køretur med rapperen Ellie Jokars lyserøde taxi - noget man kan se mere af på Youtube.

- Derudover får de en kontakt til os, som kan bane vejen for dem, hvis de vælger at gå den professionelle vej med deres musik, og har talentet til det, siger hun.

Mohamad El-Asadi fortæller han, at han kan tage en masse med derfra, og at han vil forsøge at blive bedre - og måske er det ham, der en dag får en hjælpende hånd af de proffer han mødte på gymnasiet:

- Jeg vil tage ud og performe, og gå til flere workshops. Før i tiden ville jeg nok ikke have gjort det.