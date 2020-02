Projekt skal vække læselysten hos SFO-børn

Børn i 2. klasse, der går i fritidsordninger i Solrød Kommune, kan se frem til at prøve nye læsemetoder af, når Solrød Bibliotek og Kulturhus igangsætter et nyt og spændende projekt, der skal øge læselysten hos børn.

Sydkysten - 06. februar 2020 kl. 12:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød Bibliotek og Kulturhus har fået tildelt en kvart million kroner, som skal bruges til at vække læselysten hos børn.

Børn i 2. klasse, der går i fritidsordninger i Solrød Kommune, kan se frem til at prøve nye læsemetoder af, når Solrød Bibliotek og Kulturhus igangsætter et nyt og spændende projekt, der skal øge læselysten hos børn. I et samarbejde mellem Solrød Bibliotek og Kulturhus og pædagogerne i SFO'erne skal projektet være med til inspirere børn til at læse flere bøger. Projektet er i god tråd med Kulturministeriets læselystindsats, hvis formål er at styrke børns læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud. Derfor har Kulturministeriet tildelt Solrød Bibliotek og Kulturhus et tilskud på 250.000 kr. til at realisere projektet.

- Vi håber, at projektet kan være med til at åbne øjnene for læsning som en både individuel og social aktivitet, der er ligeværdig med andre fritidsaktiviteter," siger Kultur- og Fritidschef Marie Bukh Dreier og fortsætter:

- Sammen med børnene vil vi finde frem til den ultimative måde at læse på for det enkelte barn. Det vil vi bl.a. afprøve ved at påvirke lys, lyd og omgivelser. Ved at skabe et behageligt læsemiljø får børnene de bedste betingelser for lystbetonet læsning," siger Marie Bukh Dreier.

Projektet skal give SFO'erne en værktøjskasse, der kan bruges af både pædagoger, forældre og børn, og som kan bidrage til at aktivere dem og give lyst til at åbne flere bøger.

- I udarbejdelsen af projektet har det for os været en vigtig forudsætning, at børnene skal inddrages aktivt undervejs i både spændende aktiviteter og valg af bøger, som vi skal fordybe os i, siger Marie Bukh Dreier.

Projektet skal ske i samarbejde med SFO'erne på Munkekærskolen, Uglegårdsskolen, Havdrup Skole, Jersie Privatskole og Sydkystens Privatskole. Det forventes, at projektet igangsættes efter sommerferien.

Læselystpuljen er en del af Kulturministeriets læselystindsats, hvis formål er at styrke børns læselyst og åbne op for sociale læsefællesskaber i skolernes fritidstilbud. Der uddeles i alt 6,8 mio. kr. til projekter fordelt over hele landet. Ud over puljen igangsættes der i 2020 en kortlægning af allerede eksisterende indsatser og projekter med fokus på børns læselyst.