Det er blevet en tradition og et kendetegn for Vallensbæk Kommune, at 4. klasserne og deres musiklærere i fællesskab med musikskolen opfører en stor korkoncert i marts måned. Foto: Nicky Persson

Prøv at sig' pyt

I år er omdrejningspunktet demokrati og det, at vi alle skal kunne samarbejde om at få det hele til at fungere. I et demokrati får man ikke altid ret, og indimellem må man lære at sige "pyt".