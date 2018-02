Se billedserie Lars Dybdal-Nielsen er køkkenchef på Tune Kursuscenter, som er en del af Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Snart bliver han også køkkenchef på Fortet Café & Restaurant. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Produktionsskole skal forpagte restaurant: - Kom med et åbent sind

Sydkysten - 06. februar 2018 kl. 10:46 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 7. marts venter et nyt eventyr for Lars Dybdal-Nielsen, køkkenchef på Tune Kursuscenter, som er en del af Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Her genåbner Fortet Café & Restaurant, som produktionsskolen skal forpagte - og det bliver med Lars Dybdal-Nielsen i spidsen.

- Det bliver en fransk bistro, der møder et steakhouse sammen med noget dansk frokost med et lille twist. Selvfølgelig vil vi også gøre brug af alle de gode fisk og skaldyr, som vi kan få nede fra havnen, og i weekenden har vi planer om at lave a la carte-brunch, hvor man selv sammensætter sin brunchtallerken, siger han.

Køkkenchefen fortæller, at produktionsskolen lagde billet ind på restauranten, som ligger ved Mosede Fort, da man hørte, at den gamle forpagtningsaftale ikke blev fornyet. Greve Kommune kontaktede derefter skolen - og her lå det i aftalen, at restauranten skulle have et socialøkonomisk islæt. Det betyder, at den både skal kunne rumme elever fra produktionsskolen samt borgere i arbejdsprøvning.

- Det bliver, ligesom vi kører kursuscentret. Det er faglærte tjenere og kokke, der kommer til at arbejde i restauranten - suppleret med produktionsskoleelever, som enten vil være lærlinge eller dem, som er på vores køkkenværksted, siger Lars Dybdal-Nielsen.

Han forklarer, at eleverne også vil komme til at arbejde med vedligeholdelse af bygningen og de grønne områder.

Mødt af skepsis

Siden det blev offentliggjort, at produktionsskolen skal forpagte restauranten, har Lars Dybdal-Nielsen oplevet, at mange lokale har været skeptiske. En skepsis, som ifølge køkkenchefen bunder i fordomme og en misforståelse af konceptet. Han understreger derfor, at det meste af personalet vil bestå af faglærte medarbejdere, og at mange af produktionsskoleeleverne gør et godt stykke arbejde.

- Det er unge mennesker, som er ved et stop i livet, og som skal tænke lidt over, hvad de nu vil. Her kan de afprøve nogle forskellige håndværk, hvis de tænker, at det er den vej, de vil gå - og de bliver støttet hele vejen, siger han og tilføjer:

- Det er ikke længe siden, at en af vores kokkeelever færdiggjorde sin kokkeuddannelse på Dragsholm Slot, som har en michelinstjerne.

Fra hoved til tallerken

Netop udfordringen ved at forene en skolekultur og en professionelt drevet restaurant er det, der tiltaler Lars Dybdal-Nielsen. A la carte-servering, hvor man tilbereder maden specifikt for hver enkelt gæst, er nemlig mere krævende, og det gør, at man skal være omstillingsparat, fortæller han. Derfor kræver det også, at personalet er velforberedt, når restauranten åbner den 7. marts.

- Jeg kommer ikke til at være der hver dag, men jeg bliver overordnet chef, så jeg vil være der rigtig meget i starten for at sørge for, at det koncept, jeg har oppe i hovedet, kommer ned på tallerkenen, siger køkkenchefen, som opfordrer alle nysgerrige til at kigge forbi og se restauranten med egne øjne.

- Lad være at være så skeptisk, men kom med et åbent sind. Så skal vi nok sørge for en god oplevelse, siger han med et smil.

Der afholdes åbningsreception på Fortet Café & Restaurant tirsdag den 6. marts fra klokken 12.00 til 15.00, hvor alle er velkomne.