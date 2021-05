Arkivfoto fra Ådalens Privatskole, da de indviede den nye hal. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Privatskole i Ishøj lukker i en uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Privatskole i Ishøj lukker i en uge

Sydkysten - 21. maj 2021 kl. 14:53 Kontakt redaktionen

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et påbud, som betyder, at Ådalens Privatskole lukker for fysisk undervisning i syv dage. Det skriver Ishøj Kommune.

Kommunens skriver videre, at nedlukningen gælder også SFO og klub, samt at årsagen til påbuddet er, at skolen er ramt af et smitteudbrud.

Tidligere i maj modtog skolen et påbud om, at elever og ansatte skulle have en negativ PCR-test for at komme i skole, men påbuddet har ikke formået at bryde smittekæderne på skolen.

Siden det forrige påbud har skolen fundet smittetilfælde hos yderligere tre elever og to lærere.

/Schaadt