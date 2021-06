Direktør i JRF Daniel Rasmussen og borgmester Pernille Beckmann under rundvisningen. Foto: Erhverrvscentret.

Prisvindende familievirksomhed med fart på

Sydkysten - 19. juni 2021 kl. 12:18 Kontakt redaktionen

Den familieejede produktionsvirksomhed JRV har oplevet stor travlhed trods corona, og i de kommende år kan der komme endnu mere fart på forretningen.

Greve-virksomheden JRV oplever stor travlhed, og man har mod på mere.Den familieejede virksomhed producerer og leverer udstyr, som blandt andet sikrer rene operationsstuer i sygehusvæsenet, herunder ventilation- og udsugningsprodukter.

Og det går rigtig godt, fortæller JRV's direktør, Daniel Rasmussen, da Greves borgmester, Pernille Beckmann, og erhvervschef, Simon Hauberg-Lund, besøger virksomhed på Nimbusvej 10.

Med fokus på eksportmuligheder i fremtiden ser JRV ind i, at man skal kunne tiltrække og fastholde medarbejdere, der passer ind i virksomhedens kultur.

- Vi håber at kunne se ind i større vækst over de kommende år, og der er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi har mulighed for at kunne rekruttere både faglært og ufaglært arbejdskraft. For det får vi brug for, siger Daniel Rasmussen.

Virksomheden blev oprindeligt stiftet af brødene Jørgen og Erik Rasmussen, der er Daniel Rasmussens bedstefar. Fra begyndelsen havde brødrene et stort fokus på hele tiden at udvikle de bedste og mest innovative produkter til kunderne. Daniel Rasmussen fortæller, at hans arbejde i dag også handler om at kommercialisere og digitalisere produkterne.

Virksomheden er tidligere vinder af Greve Erhvervspris og har i dag i omegnen af 20 ansatte - et tal, som ifølge direktøren sagtens kan blive større fremover.

- Vi går meget efter at finde medarbejdere, der passer ind i virksomhedens kultur. Vi har en værkfører, der har været hos os i over 40 år, og det viser noget om medarbejdernes engagement. På den måde er jeg som direktør en af de yngre kræfter i virksomheden, siger Daniel Rasmussen.

Borgmester Pernille Beckmann glæder sig over, at virksomheden længe har været en integreret del af det lokale erhvervsliv i Greve.

- Det er glædeligt, at vi har virksomheder i Greve, der har været i kommunen i mange, mange år. Det er helt sikkert udtryk for, at der er gode rammer for virksomheden til at drive forretning. Samtidig er det rigtig positivt at se, at innovationen er i højsædet, så man tilpasser sig til fremtidens muligheder og behov, siger hun.