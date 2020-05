Se billedserie 3D-printerne står på række og printer visirer, som kan benyttes som værnemidler i sundhedssektoren. PR-foto

Printer visirer til hjemmeplejen

Sydkysten - 09. maj 2020

På Egholmskolen i Vallensbæk har 19 3D-printere de sidste dage været i gang med at printe 300 visirer. Visirerne skal bruges af kommunens hjemmepleje.

Visirerne bliver lavet i Egholmskolens såkaldte makerspace-rum, et lokale med teknologiske værktøjer, som alle tre skoler i Vallensbæk indviede sidste efterår.

Manden bag Vallensbæks visir-produktion hedder Anders Nissen. Han er til daglig IT-medarbejder på Egholmskolen og desuden medlem af netværket 'Makers mod Corona', hvis medlemmer står for at producere værnemidler til sundhedspersonale over hele landet. Værnemidlerne er en vigtig del i kampen mod corona.

- Det er vigtigt, at vi hjælper der, hvor vi kan, og det er grunden til, jeg står her. Jeg ved, at der mangler værnemidler, og det er superfedt at kunne hjælpe og se, at vi gør en forskel, siger Anders.

Visirerne er godkendt af Sundhedsstyrelsen og bliver printet efter en fil, som 'Makers mod Corona' har lavet. 3D-printerne printer den hårde bøjle, hvorfra der skal hænge et stykke plastik som beskyttelse. Plastikbeskyttelsen er lavet af transparenter fra gamle overhead-projekterer, der lå i rådhusets kælder, og som nu er blevet upcyclet. Opgaven med at samle bøjle og plastikbeskyttelse har medarbejdere i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus stået for.

For at have nok printere har Anders suppleret med printere fra Vallenbæk Skole og Pilehaveskolens makerspace-lokaler. Hans lille printerfarm kan printe i alt 120 visirer om dagen.