Send til din ven. X Artiklen: Preben vinder frivillighedspris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Preben vinder frivillighedspris

Sydkysten - 26. september 2021 kl. 06:14 Kontakt redaktionen

Greve Kommunes Frivillighedspris 2021 går til Preben Majgaard for hans store indsats som frivillig med at hjælpe kronisk syge og ældre med at røre sig.

Preben var et stort smil, da han som vinder af frivillighedsprisen fik overrakt blomster, diplom og en check på 10.000 kroner af Liselott Blixt i Tune Hallen den 22. september 2021.

Det skete ved det store årlige dialogmøde mellem frivillige foreninger og Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Preben har en lang karriere som frivillig ildsjæl, da han godt kan lide at gøre en forskel for andre. Han har været besøgsven for ældre og syge. Han er også aktiv i Greve Senior Sport og har arrangeret vandreture om sommeren. Og så har han været med til at starte fodboldfitness for ældre mænd.

På et tidspunkt fik han selv konstateret diabetes. Da han skulle rehabiliteres, fik et par ansatte øjnene op for, at han trænede aktivt og var en god rollemodel for andre. Derfor begyndte han som frivillig i Greve Kommunes rehabilitering og har været det i 9 år. Han byder nye borgere med kroniske sygdomme velkommen til informationsmøderne. Her hjælper og vejleder han de borgere, der skal lære at leve med en kronisk sygdom.

- Du sørger altid for at hjælpe dem videre så de ikke, når rehabilitering er slut, falder tilbage i sofaen. Du ringer dem op og kommer med forslag til, at de kan starte i gymnastik, fodbold fitness eller noget helt tredje. Og altid i selskab med dit smittende gode humør, sagde Liselott Blixt i talen.