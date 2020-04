I Karlslunde Strandkirke har må de i disse tider tænke anderledes. Sognepræst Peter Kofoed Bæk fik palmesøndag hjælp fra frivillige til at prædike direkte ud til stuerne. Foto: Mathias Schwartz Kirkegaard

Præsten må forestille sig, at menigheden synger med

Sydkysten - 09. april 2020 kl. 14:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Når danskere stiger ind i offentlig transport, så gør de det på samme måde, som de går ombord i en robåd. Vi fordeler os, så der er ligevægt. På mange måder er dansk kultur som skabt til at komme igennem denne krise, forklarer sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen fra Karlslunde Strandkirke.

Undtagelsen er de fællesskaber, hvor danskerne kender hinanden i forvejen, og dem er der flere af i Karlslunde Strandkirke:

- Vi plejer gennem ugen at have et væld af aktiviteter, hvor der bliver drukket kirkekaffe og sunget fællessang mange gange i løbet af dagen. Der er ingen tvivl om, at vi savner den nærhed, uddyber Gerhard. I Karlslunde Strandkirke har de sat videokamera op, så nogle af påskens gudstjenester kan ses på Facebook og YouTube, f.eks. langfredag og påskedag, begge dage kl. 10.30.

Ligesom i mange andre folkekirker landet over, er kirkens præster og andre ansatte i stedet sprunget ud som "YouTubere" i denne periode. Hver dag lægger de ansatte på skift en video med en formiddagsandagt op på Facebook og YouTube, og Gerhard fortæller om initiativet:

- Når livskriser kommer, så er vi mange, der husker at vende os med ansigtet mod Gud. Nu oplever hele landet en stor livskrise, og så kan kirken ikke bare holde lukket. Derfor holder vi åbent online, og vi har også mange samtaler over telefonen.

Da Gerhard Jónsson Mikkelsen optog sin første andagt til internetstreamingen, var det en solbeskinnet lørdag med en guitar i haven.

- Jeg sang på videoen også nogle sange, som jeg selv holder af og som kan sige noget i vores situation. Jeg tror virkelig, vi har brug for at synge sammen. Det er derfor, at også Danmarks Radio når vidt ud med deres morgensangsprogram og fællessang om fredagen i bedste sendetid, formoder han. Normalt kan præsten høre, at menigheden synger med, men nu må han bare forestille sig, at der er nogen, der lytter og synger med:

- Vi har brug for at synge sammen - uanset om vi er hver for sig. Hvis ingen andre kan høre dig, så lytter Gud dog med. Jeg er ikke alene med min videooptager, og du er ikke alene, når du sidder derhjemme.

Under en normal gudstjeneste har sognekirken i Karlslunde Strand mange frivillige, der hjælper med at byde kirkegængere velkommen, spille musik, brygge kaffe, lave aktiviteter for børn og meget andet. Til de online gudstjenester er der langt færre med. En af de frivillige er Simon Møller Johnsen, der til daglig er elektriker, men nu møder op med sit videokamera. Mathias Schwartz Kirkegaard er også frivillig. Han står for lydteknikken og spiller cajon, som er et rytmeinstrument. For mange år siden købte han lidt tilfældigt en tv-reporter-mikrofon på Den Blå Avis, og nu har han endelig fundet en anvendelse for den:

- Vi prøver os frem, og for hver udsendelse har vi lært noget nyt, siger lydteknikeren, der til daglig er folkeskolelærer. De frivillige og kirkens ansatte er allerede i gang med at drøfte, hvordan de nyvundne færdigheder og hjemmebryggede "tv-formater" kan leve videre, selvom krisen forhåbentlig snart er slut.

- Når vi endelig kan mødes igen, hele menigheden på samme sted, så vil vi undersøge stemningen for stadig at streame ting til internettet - for vi skal ikke svigte vores nye seere fra fjerne steder som Jylland og Færøerne, smiler Gerhard Jónsson Mikkelsen.