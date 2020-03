- Det kan godt være, at kirken er lukket og låst, men det skal ikke forhindre os i at fejre gudstjeneste om søndagen, siger præsten i Havdrup, Kristine Stricker Hestbech.

Præst holder gudstjeneste fra kirketårnet

Så hver søndag i denne tid vil Havdrup Kirkes klokker ringe kl. 10.55-11.00, hvorefter Kristine, oppe fra tårnet, vil synge "I østen stiger solen op" og lyse velsignelsen over land og by. Tanken er at folk, hjemme fra deres hus eller lejlighed, på søndag kl. 11.00, stiller sig udenfor og synger "I østen stiger solen op".