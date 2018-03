Poul og Kate kan fejre 60 år sammen

Dagen begyndte med åbent hus for naboerne klokken 10.00, hvor også 1. viceborgmester Claus Redder Madsen (S) kom forbi for at lykønske parret. Her var der i både stue og udestue dækket op til gæsterne, og udenfor prydede flere dannebrogsflag den sneklædte have.