Poul Krebs med orkester

Poul Krebs har sat sig i hjertekulen på flere generationslag, hvor musikken lever i nærværet, den østjyske facon og den ukuelige spillemandsglæde. I 2021 tager historiefortælleren på efterårstour, akkompagneret af Danmarks Underholdningsorkester for at levere musikalske oprejsninger til efterårslandet. Danmarks Underholdningsorkester er garant for kontinuerligt at rykke grænserne for, hvad et klassisk orkester egentlig kan. Nysgerrighed, fleksibilitet og kunstnerisk dygtighed er buzzwords som de gennem mere end 70 år har fornyet og forfinet. Koncerten er søndag den 10. oktober klokken 20. Billetprisen er 400 kr. Billetter købes på www.portalen.dk