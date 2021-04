Se billedserie Arkivfoto: Emil Kristensen

Populær festival er aflyst

Sydkysten - 24. april 2021 kl. 15:47 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

For andet år i træk sætter corona og restriktioner en stopper for den populære Tune Musikfestival.

Det har formand Niclas Bekker Poulsen og resten af holdet bag festivalen besluttet, efter de regeringens ekspertgruppe fredag kom med anbefalinger til, hvordan sommerens arrangementer bør afholdes.

- Vi må desværre erkende, at vi ikke har mandskab og mulighed for at leve op til de krav, som der vil blive stilet, siger Niclas Bekker Poulsen.

Kravene er blandt andet, at festivallens gæster skal inddeles i forskellige zoner, hvor der maksimalt må være 1000 personer. Derudover skal det sikres, at alle gæster enten er testet negativ for corona eller er blevet vaccineret.

- Vi er en frivillig festival, som er gratis for vores gæster, og det vil simpelthen blive alt for dyrt, hvis vi skal leve op til krav, siger Niclas Bekker Poulsen, der også fortæller, at hensynet til festivallens sponsorer har spillet ind i overvejelserne.

- Vi er finansieret ved, at vores sponsorer betaler for en plads i vores husstandsomdelte program, men det kan vi ikke byde dem, når vi ikke med sikkerhed kan sige, om festivallen kan blive til noget, siger han.

Klar til næste år For festivallen har aflysningen ikke de store konsekvenser, hvilket også har gjort beslutningen om at aflyse noget nemmere.

- Vi er selvfølgelig super ærgerlige over, at vi må aflyse, men vi har ikke økonomi i klemme, og da vi ikke er afhængige af billet og entreindtægter står vi ikke til at miste indtjening, siger Niclas Bekker Poulsen.

- Vi må vende stærkt tilbage til næste år.

Tune Musikfestival kunne i 2019 fejre fem års jubilæum, og ved den lejlighed blev der også sat tilskuerrekord, da godt 3000 lagde vejen forbi.

